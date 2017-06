'Zapeljali smo v predor in v ogledalu sem zagledal zaprte oči voznika!'

Novinar Martin Tomažin se je s to problematiko ukvarjal več tednov, govoril s številnimi sogovorniki, preverjal dejstva. Pred kamero sta z njim govorila nekdanja voznika kombija za GoOpti. Povedala sta: "Utrujenost je praktično prisotna ves čas." In: "Tudi sam sem večkrat zaspal med vožnjo." Ekipa 24UR Inšpektor je trditve preverjala tudi pri voznikih, ki še vedno vozijo. Zakaj vozniki na to pristajajo? Ker le na tak način lahko zaslužijo dovolj, da preživijo sebe in družino, da odplačujejo kredite ...



Novinarski kolega Tadej Grešovnik pa je za 24UR Inšpektor opisal svojo izkušnjo, ko je voznik kombija med vožnjo zaspal. Bil je vidno utrujen in izčrpan, za vožnjo povsem nesposoben, pravi Grešovnik. V uredništvu hranimo tudi imena in priimke še nekaterih uporabnikov, ki so podrobno opisali podobno dogajanje na cesti.



Prevoze za GoOpti zdaj opravljajo druga, manjša podjetja, njihovi podizvajalci. GoOpti je postal le platforma za posredovanje prevozov. V GoOpti pred kamero niso želeli, so se pa z novinarjem Martinom Tomažinom dobro uro pogovarjali brez kamere in nato poslali pisne odgovore. Marko Guček, eden od direktorjev, pravi, da večina njihovih voznikov nima takšnih zgodb in da je večina potnikov zadovoljnih. Prek Twiterja pa je GoOpti sporočil. "Prizadevamo si preprečevati nezakonite delovne prakse, zato vseh 26 prevoznih podjetij nadzirajo tako naše službe kot tudi pristojni organi."



Jutri boste v rubriki 24UR Inšpektor videli izpovedi nekdanjih voznikov, trditve sedanjih voznikov, pričevanja uporabnikov, ki so zaradi preutrujenosti voznikov skoraj doživeli nesrečo.



Vozniki, s katerimi je govorila ekipa 24UR Inšpektor, pravijo, da se podobno dogaja tudi pri drugih prevoznikih. In tudi glavna inšpektorica za delo ugotavlja: "To je ena od dejavnosti, kjer je največ kršitev. Samo lani smo ugotovili več kot 900 kršitev s tega področja." Slišali boste tudi, kakšne so možne rešitve problema in kako sedanja oblast - kljub deklarativni skrbi za varnost na cestah - ne naredi praktično nič, da bi s cest spravila preutrujene voznike.