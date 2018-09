Bo obvoznica zaprta do marca? Kranjčani razburjeni: 'To je katastrofa!'

"Relacija Naklo do železniške postaje – danes je vožnja trajala 70 minut!", "45 minut iz Stražišča do Supernove!", "Most je bil zaprt že precej pred 15. uro in takega prometnega kolapsa v Kranju še nisem doživela!", "Do marca??? Se pravi, bom vsak dan, do marca, potrebovala pol ure z avtoceste do doma? Danes je bila katastrofa!"

Tako se na Facebooku razburjajo Kranjčani, potem ko so zaradi prenove zahodne kranjske obvoznice oz. mostu prek Supernove včeraj uvedli popolno zaporo, kar je povzročiloprometni kolaps, kakršnega Kranj še ni videl. Še huje: izvedeli so, da bo zapora predvidoma trajala vse do marca prihodnje leto!