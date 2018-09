Šele ob začetku del se je pokazalo, kako nevaren je most

Popolna zapora kranjske zahodne obvoznice oz. mostu čez Supernovo, ki je v ponedeljek v kombinaciji z nedelujočim semaforjem in številnimi prometnimi nesrečami v le nekaj urah povzročila hud prometni kolaps in precej slabe volje med vozniki, ostaja. Tako, kot je predvideno – do marca prihodnje leto. To so danes na licu mesta sporočli pristojni, ki so se v spremstvu novinarjev, fotografov in snemalcev sprehodili po gradbišču.

Tako kranjski župan Boštjan Trilarkot nova ministrica za infrastrukturoAlenka Bratušek in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko se strinjajo, da je most v tako slabem stanju, da je njegova obnova nujno potrebna. Most, ki je bil zgrajen leta 1970, namreč še nikoli ni bil obnovljen. Ko bodo dela končana, pa bo primeren za vožnjo še nadaljnjih 40 do 50 let.

Naslednjih pet mesecev se bodo Kranjčani in Kranjčanke na zaporo pač morali navaditi in poiskati alternativne poti do svojih ciljev. Vprašanja, kdo je zatajil, da javnost o zapori ni bila pravočasno obveščena, pa trojica danes ni rešila.