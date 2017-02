Zaporne in denarne kazni, vrnitev premoženjske koristi in ukrep prepovedi opravljanja vodilnih funkcij v gospodarstvu – vse to zahteva tožilka v zadevi Mip

Poleg tega je sodišču predlagala stransko denarno kazen, za vsakega po 35 tisoč evrov, vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi - Vojteh Volk v višini pol milijona evrov, več kot šest milijonov evrov pa naj se porazdeli med vse tri odbolžence - in še preventivni ukrep prepovedi opravljanja vodstvenih funkcij v gospodarstvu za obdobje petih let.





Dejanja so bila načrtovana, premišljena, naklepna, dejanja so hoteli storiti, vsi trije pa so prispevali enak delež. Prav nobenih olajševalnih okoliščin ni. tožilka Mateja Gončin

Tožilka specializiranega državnega tožilstva Mateja Gončin je namreč skrajno odločna: nekdanji koordinator in solastnik skupine Mip Vojteh Volk je dokazano zlorabil svoj položaj, skupaj s sinom Markom Volkom, nekdanjim direktorjem Mipa, in zetom Martinom Kovačem, direktorjem Pomurke, pa preslepil konzorcij bank pri pridobitvi posojila, ko so z neresničnimi podatki in izmišljenimi zavarovanji zavedli banke tako, da so pridobili za več kot sedem milijonov evrov posojila, ki ga Mip nikoli ni vrnil.



Vojteh Volk naj bi po obtožnici prek svojega srbskega podjetja Kolbis nezakonito prejel 315.000 evrov v drugo svoje podjetje Eurovit v Italiji. Državna SID banka je medtem junija 2007 Mipu odobrila 4,5 milijona evrov namenskega posojila, Mip pa je polovico denarja nakazal Kolbisu, ta pa pol milijona evrov naprej Eurovitu. Po mnenju tožilstva naj bi bil ta posel fiktiven. Sporno naj bi bilo tudi dogajanje v Romuniji, kamor se je hotel širiti Mip.

Tožilka: Zaradi takšnih ljudi je večina Slovencev pahnjena na rob preživetja





Nekdanja tovarna Mip. (Foto: Kanal A)

"Dejanja so bila načrtovana, premišljena, naklepna, dejanja so hoteli storiti, vsi trije pa so prispevali enak delež. Prav nobenih olajševalnih okoliščin ni. Zaradi dejanj obdolženih je Slovenija tam, kjer je, ko je večina pahnjena na rob preživetja, saj se posledice odražajo v življenju vseh državljanov, ki plačujemo za dolgove tajkunov. Ta država si zasluži boljše direktorje. Za tovrstna dejanja mora obstajati ničelna toleranca, saj bomo le tako povrnili zaupanje v pravno državo," je v uro dolgi končni besedi povedala Gončinova.

Obramba predlaga oprostilno sodbo



Nasprotno je obramba vseh treh odbolžencev prepričana, da tožilstvo očitkov iz malenkost spremenjene obtožnice ni dokazalo, da v dejanjih ni bilo nobenega naklepa, da konzorcija bank niso preslepili, saj so jim dostavili vse zahtevane dokumente in da bi posojilo lahko vrnili, če Mip ne bi končal v stečaju. Za vse tri - mimogrede, sojenja se je v večini primerov udeleževal le Vojteh Volk, medtem ko sta se Marko Volk in zet Martin Kovač za večino obravnav opravičila s službenimi obveznostmi – je obramba predlagala oprostilno sodbo.

Obramba vseh treh odbolžencev je prepričana, da tožilstvo očitkov obtožnice ni dokazalo, da v dejanjih ni bilo nobenega naklepa in da konzorcija bank niso preslepili.

Okrožna sodnica Jasmina Javornik, ki je danes zavrnila dokazne predloge za zaslišanje še štirih prič in postavitvi novega izvedenca računovodske stroke, bo svojo odločitev sporočila v petek. Danes je sicer svoj zagovor dopolnil Vojteh Volk, ki je znova zavrnil vse očitke iz obtožnice.

Kot je še na koncu dodala tožilka, je ta primer le del celote, ki se nam v zadevi Mip še obeta, saj so vodilni Mipa še v treh kazenskih postopkih. V enem primeru pričakujemo sojenje, ena zadeva je še na tožilstvu in obtožnica še ni bila vložena, v zadevi v Mariboru pa je obtožnica že pravnomočna.

Agonija skupine Mip



Agonija zdaj že propadlega podjetja Mip se je začela leta 2008, ko so ga lastni menedžerji pahnili v dolgove. Propad se je začel tako kot pri številnih znanih slovenskih zgodbah velikih podjetij, s pogajanji z bankami o reprogramiranju dolgov.

Kip bika kiparja Janeza Boljke, ki je bil nekoč simbol Mipa in je stal pred sedežem podjetja, je danes v središču Ljubljane. (Foto: POP TV)

Leta 2007 je tako sinu Marku in očetu Vojtehu Volku, ki sta bila večinska lastnika Mipa, uspelo prepričati pet bank o podpisu pogodbe o reprogramiranju starih dolgov. V zameno sta zastavila stoodstotna deleža družb Vita Holding in Vita Commerce. Zastavila sta tudi blagovne znamke Mip, Pomurka, Kekec pašteta in Kraljica mortadela Gorica.

Družini Volk in Kovač sta v težave pahnili tudi Pomurko, še eno znano mesnopredelovalno družbo s prepoznavnimi blagovnimi znamkami. Mip je Pomurko prevzel leta 2005, ta pa zdaj od družine Volk terja 2,8 milijona evrov.

Vojteh Volk je postal direktor Mipa decembra 2003, že nekaj dni pozneje je podjetje Vita Commerec, ki je bilo v lasti njegovega sina Marka, odkupilo 16,44 odstotka delnic Mipa. Januarja 2004 je Vojteh Volk prek svojega podjetja Eurovit od družbe SFM odkupil 8,45 odstotka delnic Mipa. Konec leta 2004 je imela družina Volk v lasti že petino Mipa, oktobra 2005 pa je objavila namero za prevzem družbe in v okviru te ponudbe postala 28-odstotna lastnica podjetja.

V slabem letu je družina Volk svoj delež povečala na 37 odstotkov. Pri dokapitalizaciji sta sodelovali Vita Holding, ki je bila v lasti očeta in sina, ter italijanska družba Paolo Melingo.

Kekec pašteto prodali za 220 tisočakov.

Blagovno znamko Mip so na dražbi konec januarja 2015 za 5.400 evrov prodali Celjskim mesninam. Izklicna cena je bila 2.000 evrov. Tudi Kraljico mortadelo Gorico, izklicna cena je bila prav tako postavljena pri 2.000 evrih, so kupile Celjske mesnine, ki so zanjo odštele 6.500 evrov. Trgovinsko podjetje Ahac je znamko Pomurka kupilo za 350 evrov (izklicna cena je znašala 50 evrov). Stečajni upravitelj družbe Mip DML je največ iztržil s prodajo znamke Kekec pašteta, katere izklicna cena je bila sto tisoč evrov, 220 tisočakov pa je zanjo odštela družba Osem.