Zaposleni na slabi banki so si izplačali za več kot 360.000 evrov nagrad

Slaba banka si je konec junija izplačala za več kot 360.000 evrov nagrad in to kljub temu, da smo ji davkoplačevalci še konec leta pomagali s 50 milijoni evrov. Hkrati pa od podizvajalcev nekdanjega Vegrada in GPG terjajo še dodatno plačilo stanovanj, ki so jih podjetniki že dobili kot plačilo za opravljeno delo, a so še do danes bremenjena s hipoteko.