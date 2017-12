Zaposleni v Sovi stavkajo: 'Obveščevalna služba je očitno v popolnem razsulu'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Zaposleni v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) stavkajo. Kot so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), se je sindikat agencije z njo odločil uveljavljati zahteve, povezane s statusom in vrednotenjem delovnih mest, izvajanjem socialnega dialoga in povečanjem števila zaposlenih. Z vodstvom sicer iščejo ustrezno rešitev.

Podrobnosti o zahtevah sindikata niso razkrili, so pa zagotovili, da si vodstvo in sindikat agencije prizadevata za tvoren dialog in čimprejšnjo ustrezno rešitev.

Razmere na Sovi so očitno kaotične. (Foto: POP TV)

Stavka traja že od minulega tedna?

Agencija naloge, pomembne za nacionalno varnost in druge interese države tudi med stavko izvaja nemoteno, v skladu z določili zakona o Sovi, v katerem je sicer ustavno zagotovljena pravica delavcev do stavke omejena, so pojasnili v Ukomu.

Navedli so še, da je s stavko seznanjena tudi vlada, medtem pa niso odgovorili na vprašanja o tem, koliko zaposlenih sploh stavka in od kdaj.

Stavka naj bi namreč trajala že od minulega tedna.

Za Klemna Grošlja, strokovnjaka za obrambo, je stavka na Sovi nekaj nepredstavljivega in unikatnega ter odraz tega, da je obveščevalna služba očitno v popolnem razsulu. Iztok Prezelj pa je opozoril, da je treba obveščevalce, operativce in analitike tovrstnih služb dobro finančno nagrajevati. Ker so ti profili v evropskih državah umeščeni v sistem javne uprave, pa je stanje nekoliko paradoksalno.