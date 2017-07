Zaposleni v Bolnišnici Topolšica dobili junijske plače, za prispevke pa denarja ni bilo dovolj

Zaposleni so dobili junijske plače. (Foto: POP TV)

Zaposleni v Bolnišnici Topolšica so danes prejeli junijsko plačo. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Jurij Šorli, bolnišnica nima denarja za plačilo prispevkov, zato pomoč pričakujejo od ministrstva za zdravje. Glede združevanja Bolnišnice Topolšica s celjsko pa Šorli meni, da se kratkoročno ne bo obnesla.

Vlada je sicer Bolnišnici Topolšica doslej v dveh mesecih že zagotovila okoli 1,2 milijona evrov za izplačilo plač 240 zaposlenim.

Šorli tudi meni, da bi združevanje bolnišnic, ki ga zagovarja ministrstvo za zdravje, kratkoročno prineslo več škode kot koristi. "Poleg tega celjska bolnišnica pogojuje združevanje s poplačilom vseh preteklih obveznosti Bolnišnice Topolšica, saj ji njeno likvidnostno stanje ne dovoljuje plačila teh obveznosti," je dejal Šorli.

Po njegovi oceni je vprašanj več kot odgovorov, ena od dosedanjih ugotovitev pa je, da bi obe bolnišnici skupaj ustvarili večji minus, kot ga imata skupaj zdaj, in sicer zaradi načina plačila zdravstvenih storitev.

Šorli je tudi poudaril, da bo Bolnišnica Topolšica glede na revizijo poslovanja, ki jo je naročilo ministrstvo za zdravje, letos tekoče pozitivno poslovala, problem je preteklo breme, ki izhaja iz nujne obnove in energetske sanacije. Stanje zadolženosti bolnišnice konec maja letos je bilo 5,6 milijona evrov.

Ministrstvo za zdravje naj bi sicer do sredine tega meseca zbralo analize glede pripojitve Bolnišnice Topolšica k celjski bolnišnici.

Na ministrstvu so pojasnili, da pripojitev Bolnišnice Topolšica k celjski bolnišnici ne pomeni ukinitve sedanje dejavnosti v Topolšici. Cilj pripojitve je izboljšanje zdravstvenih storitev za bolnike in razmer za zaposlene, so navedli in dodali, da na ministrstvu pripravljajo gradivo za obravnavo na seji vlade.

"Ministrstvo za zdravje je s sklepom vlade zagotovilo bolnišnici iz naslova ustanoviteljskih obveznosti sredstva v višini 661.230 evrov. Tudi junija je ministrstvo zagotovilo sredstva za izplačilo plač za 240 zaposlenih za mesec maj, za regres in za poplačilo izvršb v višini 490.985 evrov. Ministrstvo je tako s sklepi zagotovilo kratkoročno stabilizacijo poslovanja, nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na tem območju v skupni vrednosti 1,15 milijona evrov. Morebitne odločitve o zagotovitvi novih, dodatnih sredstev še ni," so še navedli na ministrstvu.

Šoštanjski občinski svetniki so na junijski seji soglasno sprejeli sklep za ohranitev samostojnosti Bolnišnice Topolšica, od ministrstva za zdravje pa zahtevajo, da odstopi od nameravane priključitve k celjski bolnišnici.

Od ministrstva, vlade in tudi vodstva Bolnišnice Topolšica šoštanjski občinski svet zahteva tudi, da takoj pristopijo k finančni sanaciji bolnišnice in da hkrati ugotovijo odgovornost za nastalo finančno situacijo.

Tudi velenjski mestni svet je na junijski seji ministrstvo pozval k odstopu od namere združevanja bolnišnic in k ohranitvi vseh dejavnosti Bolnišnice Topolšica.