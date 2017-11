Zaposleni v celjski bolnišnici zaradi Ferjančeve razrešitve v 40-urni delovnik

Kot je povedala predsednica Fidesa v Splošni bolnišnici Celje Mateja Grat, je dogajanje na svetu zavoda bolnišnice nesprejemljivo.

Dejala je, da so člani sveta zavoda na osebni ravni diskreditirali ljudi, ki so dobro delali v celjski bolnišnici. Njihovo nadaljnje delovanje pa je zaradi politike preglasovanja onemogočeno. V 40-urnem delovniku tedensko bodo vse storitve opravili strokovno, je še dejala Gratova.

Strokovni direktor celjske bolnišnice Franci Vindišar je danes ponovil, da če bo vlada podala soglasje k sklepu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje o razrešitvi poslovnega direktorja Marjana Ferjanca, ki so ga svetniki sprejeli na seji ta mesec, bo strokovni svet bolnišnice v celoti odstopil.

Strokovni svet bolnišnice vladi tudi predlaga, da zamenja člane sveta zavoda, ki so bili imenovani s strani ustanovitelja, ker ne delujejo v dobrobit bolnišnice, zavirajo njen nadaljnji strokovni razvoj in z vsem svojim početjem povzročajo škodo bolnikom.

Vlado tudi poziva, da imenovanje novega direktorja opravi na reden način in ne preko imenovanja vršilca dolžnosti direktorja celjske bolnišnice.

Člani sveta zavoda so Ferjancu očitali nepripravo finančnega načrta za letos in nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja.

Ferjanc, ki je celjsko bolnišnico vodil od leta 2007, je sicer zavrnil očitke sveta zavoda, ki je konec oktobra sprožil postopek za njegovo razrešitev. Kot je takrat povedal Ferjanc, je finančni načrt svetu zavoda predložil aprila letos in ta ga je takrat tudi sprejel. Potem so načrt poslali ministrstvu za zdravje, ki ga ni sprejelo in je zahtevalo popravek načrta. "Ko je bil sprejet intervencijski zakon, smo pripravili nov finančni načrt, ki ga je svet zavoda obravnaval na oktobrski seji in ga ni potrdil," je dejal Ferjanc.

Glede nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja je Ferjanc pojasnil, da je leta 2008 delovna inšpekcija ugotovila nepravilnosti v 34 primerih, ki so jih potem odpravili. Nepravilnosti so se zgodile zaradi nejasnosti navodil za izplačilo plač, je dejal in poudaril, da delovna inšpekcija ni ugotovila, da bi celjska bolnišnica kršila zakon o plačah v javnem sektorju.