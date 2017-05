Zaposleni v kranjski porodnišnici: Naša direktorica ne izpolnjuje niti strokovnih niti zakonskih meril

V kranjski porodnišnici imajo težave z medsebojnimi odnosi, pa tudi s financami. (Foto: Kanal A)

Zaposleni v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so se izrekli proti pred kratkim imenovani v. d. direktorice Poloni Podnar in zahtevajo njeno zamenjavo. A predsednica sveta zavoda Alenka Bradač seje sveta ne bo sklicala, dokler se z ministrstvom za zdravje ne dogovorijo o reševanju finančne situacije bolnišnice.

Zaposleni so na zboru delavcev minuli teden ocenili, da je svet zavoda "postavil za v. d. direktorico osebo, ki ne izpolnjuje niti strokovnih niti zakonskih meril". Zato naj bi na seji sveta zavoda predlagali zamenjavo v. d. direktorice ter tudi razrešitev predsednice sveta. Zaposleni so se izrekli tudi proti pripojitvi porodnišnice k Splošni bolnišnici Jesenice.

Bradačeva seje sveta še ni sklicala, saj se želijo najprej sestati s predstavniki ministrstva. To se mora, kot je dejala, namreč aktivno vključiti v dogajanje, ne glede na to, ali bo zavod ostal samostojen ali ga bodo priključili k jeseniški bolnišnici. Po njenih besedah je treba najprej rešiti finančno situacijo. Plače za april so sicer izplačali, zapleti pa so pri izplačilu nadur, ker ni dovolj likvidnostnih sredstev, prav tako bo težava pri izplačilu regresa.

Dokler teh težav ne rešijo, je sejo sveta nesmiselno sklicevati, je dejala Bradačeva. Po njenih besedah je bil zbor delavcev tudi sklican nezakonito, poleg tega pa se neprestano širijo neresnične govorice, da namerava ministrstvo zavod zapreti.

Podnarjeva: Ti očitki so neargumentirani in smešni

Odnosi med zaposlenimi v kranjski porodnišnici so sicer že nekaj časa skrhani. Prejšnja direktorica Andreja Cerkvenik Škafar je sredi aprila protestno odstopila. Tedaj je pojasnila, da so se nanjo vršili pritiski in grožnje, ko je opozarjala na sistemske težave v zdravstvu. Meni, da združevanje uprav bolnišnic v tem času ne bo prineslo nobene dobrobiti, temveč je treba najprej poskrbeti za korektno financiranje programov, kadre in prostore.

Za v. d. direktorice so nato imenovali Podnarjevo, ki je bila edina pripravljena prevzeti položaj, a so zaposleni že po nekaj dneh zahtevali njeno zamenjavo. "Po šestih delovnih dneh so se torej zaposleni počutili upravičene razpravljati o mojih dosežkih, strokovnosti, kršitvah, vodstvenih sposobnostih in še mnogočem," je po poročanju Dela v izjavi zapisala Podnarjeva, očitke pa označila za neargumentirane in smešne.