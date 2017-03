Zaradi del v središču Ljubljane enosmeren promet na Šubičevi in Vodnikovi

Z Mestne občine Ljubljana (MOL) so sporočili, da bo zaradi del na Šubičevi cesti na odseku med uvozom in izvozom v parkirno hišo Šubičeva in Beethovnovo ulico promet v smeri proti Slovenski cesti potekal enosmerno. Dela bodo trajala od ponedeljka, 20. marca, do predvidoma 15. aprila.

Mestni avtobusi na linijah 14, 18 in 18L bodo v tem času iz smeri centra vozili po spremenjenih trasah, in sicer po Slovenski, Gosposvetski, Bleiweisovi, Šubičevi in Prešernovi cesti. Na postajališčih na obvozni trasi (postajališče Lev in Tivolska) avtobusi ne bodo ustavljali, so sporočili z MOL. V smeri proti centru bodo avtobusi vozili po redni trasi.

Trasa na Vodnikovi cesti (Foto: MOL)

Enosmeren promet tudi na Vodnikovi cesti

Zaradi del bo od ponedeljka, 20. marca, do predvidoma 30. aprila promet potekal enosmerno tudi na Vodnikovi cesti, in sicer na odseku med Tržno ulico in ulico Na jami, v smeri proti ulici Na jami.

Voznike na Mestni občini Ljubljana še opozarjajo na previdnost in jih prosijo za razumevanje ter upoštevanje prometne signalizacije.