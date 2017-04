Zaradi hude poškodbe v prometni nesreči priklenjen na posteljo

Ko je šel komaj 17-letni Primož Trobec s prijatelji prejšnjo jesen na izlet, ni nihče niti slutil, kako usodno se bo nedolžna zabava končala. Na poti domov so se zaleteli v tovornjak pred njimi. Primož si je ob trku poškodoval drugo vratno vretence. Zdaj je že šest mesecev na intenzivnih oddelkih v kliničnem centru. Primož se ne more sam obrniti v postelji, ne more premikati rok ali nog, diha le s pomočjo aparata.