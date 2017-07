Zastoj na primorski avtocesti zaradi nesreče vse daljši: zdaj je dolg že deset kilometrov

Zastoj sega že do ljubljanske obvoznice. (Foto: Promet.si)

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred cestninsko postajo Log proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je deset kilometrov dolg zastoj, ki sega do Brda na ljubljanski obvoznici. Zastoj je tudi na regionalni cesti Brezovica - Vrhnika, navaja Prometno-informacijski center.

Zastoj je tudi pred priključkom Unec proti Kopru, tam je zastoj dolg 1,5 kilometra.

Zastoji so po podatkih Prometno-informacijskega centra tudi na podravski avtocesti med Hajdino in razcepom Draženci, kjer je zastoj dolg kilometer, zastoji se nadaljujejo naprej po glavni cesti mimo Podlehnika do mejnega prehoda Gruškovje.

Po polžje gre tudi po cestah Šmarje–Dragonja in Lesce–Bled.

Čakalna doba je na mejnem prehodu Dragonja. Sečovlje in Gruškovje pri izstopu iz Slovenije.

