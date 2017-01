Na štajerski avtocesti so se nesreče danes kar vrstile

Na štajerski avtocesti je med predoroma Ločica in Jasovnik zaradi prometne nesreče proti Ljubljani zaprt vozni pas.

Ni pa več večkilometrskega zastoja, ki je bil posledica prometne nesreče med Krtino in Lukovico. Nataša Pučko iz Policijske uprave Ljubljana je povedala: "Voznik osebnega avtomobila znamke Mercedse Benz je vozil po avtocesti iz smeri Domžal proti Blagovici po levem prometnem pasu. Ko je pripeljal v bližino počivališča Lukovica, je domnevno zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila znamke VW Jetta, ki ga je vozil voznik prav tako po levem pasu. Slednji je zmanjševal hitrost zaradi zgostitve prometa pred seboj. Po trčenju je vozilo Jetta odbilo v levo v kovinsko varnostno ograjo. V prometni nesreči je nastalo za približno 19.000 evrov materialne škode, voznika in potnici v VW jetti pa niso utrpeli telesnih poškodb."

Promet je bil zaradi nesreče nekaj časa oviran tudi na izvozu Ljubljana Šentjakob iz smeri Ljubljane.

Nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Kranj-Škofja Loka pri Laborah.

Na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in Selom pa je zaradi burje prepovedan promet za hladilnike, kamp prikolice in vozila s ponjavami do 8 ton.

Ob tem na prometno-informacijskem centru pozivajo k previdni vožnji, saj so ceste zaradi nizkih temperatur lahko ponekod poledenele.