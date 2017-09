Zaradi nesreče na štajerski avtocesti nastal daljši zastoj proti Ljubljani

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med Šentrupertom in cestninsko postajo Vransko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Po poročanju prometno-informacijskega centra je bil zastoj dolg kar sedem kilometrov, a se je že zmanjšal na enega. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah med Šempetrom in Vranskim.