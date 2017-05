VIDEO: Zaradi nesreče na avtocesti dalj časa zastoj, gasilci spet s težavo na kraj

(Foto: Dars)

Na štajerski avtocesti se je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zgodila prometna nesreča. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so trčili pred predorom Golo rebro. Avtocesta je bila nekaj časa popolnoma zaprta. Nastajali so zastoji. Posledice so že odpravljene.

Kot nam je sporočil bralec, ki je obstal v koloni, so imeli tudi v tem primeru gasilci kar precej preglavic s prebijanjem na kraj nesreče.

Kako ukrepamo?

Če pride do zastoja, mora biti med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu dovolj prostora za intervencijska vozila (reševalci, gasilci, policisti, izvajalci rednega vzdrževanja, inšpekcijske službe …). Vozila na voznem pasu se morajo razvrstiti na desno stran do robne črte, vozila na prehitevalnem pasu pa na skrajno levo stran do robne črte.

Pravilno razvrščanje (Foto: Dars)

S pravilnim ravnanjem intervencijskim službam omogočite hitrejši prihod na kraj dogodka, hitrejšo prvo pomoč ponesrečencem in hitrejšo odpravo vzroka zastoja.