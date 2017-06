Zaradi neurja se je v Luki Koper prevrnilo dvigalo

Na Obali se je sinoči razbesnelo neurje. V Luki Koper se je zato prevrnilo dvigalo, k sreči ni bilo ranjenih, je pa nastala velika škoda, prav tako je možno pričakovati težave pri delovanju luke.

Sicer na Upravi za zaščito in reševanje navajajo, da so gasilci odstranjevali tudi veje s cestišča v Kolaričevi ulici v Kopru.

Pred nami znova sončni in topli dnevi

Stari slovenski pregovori, čeprav naj ne bi več veljali, ker se je podnebje še kako spremenilo v zadnjih desetletjih, pravijo, da če ''na svetega Medarda dan dežuje, štirideset dni dež še naletuje oziroma kakršen je dan svetega Medarda, takšnih dni je cela garda.''

Na Agenciji za okolje (Arso) navajajo, da se je hladna fronta umaknila nad Balkan, Medard pa nam prinaša lep sončen dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj.

Tudi jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

V soboto bo v južni Sloveniji dokaj sončno, drugod se bo oblačnost prehodno povečala. Popoldne lahko v hribovitem svetu severne Slovenije nastanejo posamezne plohe.

V nedeljo bo večinoma sončno.