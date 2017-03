Zaradi pijanih voznikov lani 38 smrtnih žrtev ter 170 huje poškodovanih

Akcija 40 dni brez alkohola, katere nosilec je Slovenska Karitas in poteka v sodelovanju z Med.Over.Net in Agencijo za varnost prometa (AVP), traja od 1. marca do 15. aprila. Organizatorji želijo k akciji pritegniti čim večje število posameznikov, družin in skupin, da zmanjšajo oziroma prenehajo uživati alkohol, prav tako želijo doseči, da posamezniki nikoli ne sodelujejo v prometu, če so pod vplivom alkohola.

Letošnji slogan akcije je 'Izberi prav. Bodi z mano.', z njim pa želijo poudariti predvsem ožje medosebne odnose kot najpomembnejše pri podpori posamezniku, da se odloči za zmanjšano pitje alkohola.

Nikoli ne sodelujte v prometu pod vplivom alkohola, niti kot voznik, pešec ali kolesar. (Foto: Thinkstock)

Akcija 40 dni brez alkohola je del aktivnosti izvajanja nacionalne akcije in nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, ki sledi dvema osnovnima ciljema. To sta zmanjšanje števila prometnih nesreč z soudeležbo alkohola in zmanjšanje števila mrtvih in hudo poškodovanih.

Kot opozarjajo, je alkoholiziranost še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. "V preteklih letih lahko sicer spremljamo pozitiven trend zmanjševanja deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, vendar pa nam je lansko leto, ko se je število najhujših prometnih nesreč v povezavi z alkoholom ponovno povečalo, ponovno pokazalo, da je potrebno na tem področju nadaljevati in nadgraditi obstoječe aktivnosti," opozarjajo na AVP.

Alkohol v prometu je odraz širšega okolja in je hkrati tudi javni zdravstveni problem. Poleg nadzora in kaznovanja je zato izrednega pomena opozarjanje nanj, ozaveščanje in izvajanje številnih preventivnih aktivnosti. Pomembno je, da se v družbi jasno izoblikuje mnenje, da je alkohol splošni problem in da je potrebna ničelna toleranca do alkohola v prometu, v vseh vlogah tako med vozniki kot tudi pešci in kolesarji.

V Sloveniji je alkohola v prometu še vedno preveč. Sprejemljiva je le ničelna toleranca, ki jasno sporoča, da je tveganje zaradi alkohola v prometu preveliko. Lani je namreč zaradi alkoholiziranosti povzročitelja umrlo 38 ljudi, 170 je bilo huje poškodovanih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč znaša skoraj 10 odstotkov, povprečna alkoholiziranost pa je izredno visoka, več kot 1,4 promila. Verjetnost povzročitve prometne nesreče je pri alkoholiziranosti 1,1 promila skoraj 20-krat večja v primerjavi s treznim voznikom.

Ne pozabite!

Alkohol v prometu je eden glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči. Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo naše psihofizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Zato nikoli ne vozite pod vplivom alkohola, niti se ne vozite z voznikom, ki je užival alkohol. Pomembno je, da se zavemo, da je tudi pri pešcih in kolesarjih alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.