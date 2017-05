Zaradi požara v Kemisu odsvetujejo potapljanje v Ljubljanici 

Kemis (Foto: Damjan Žibert)

Danes bodo znane nekatere prve analize onesnaženosti po požaru v Kemisa v Sinji Gorici pri Vrhniki.

Občani so kritični in zaskrbljeni zaradi pomanjkanja informacij o dejanskem stanju, zato pripravljajo protest v Sinji Gorici, zahtevajo odstop župana Vrhnike Stojana Jakina, prav tako zahtevajo zaprtje in selitev Kemisa, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV ter zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

Odsvetovano potapljanje v Ljubljanici

Analizo onesnaženja so naročili tudi na Mestni občini Ljubljana. Poročilo Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) Instituta Jožef Stefan kaže, da posledice požara na Vrhniki pred dnevi ne povzročajo nevarnosti za živelj v Ljubljanici, prav tako ni nevarnosti za črpališča pitne vode, so sporočili.

''Pitna voda na črpališčih ni ogrožena, saj je onesnaženje s penili in organskimi snovmi površinsko in manjšega obsega, vodna zajetja pitne vode pa niso vezana na povodje Ljubljanice.''

Kljub temu pa iz preventivnih razlogov, zaradi morebitnega nadaljnjega izlivanja in spiranja onesnažil iz potoka Tojnica na Vrhniki in do popolnega zaključka analiz vode, odsvetujejo potapljanje v Ljubljanici.

V primeru nenamernih padcev v Ljubljanico, na primer pri veslanju, SUPanju in podobno, je treba kožo in lasišče sprati z veliko čiste tekoče vode in umiti z milom, oblačila in brisače pa oprati.

Poročilo še navaja, da bo voda znova neoporečna po naravni biorazgradnji in razredčenju s padavinami, napovedanimi v prihodnjih dneh, so še sporočili iz ljubljanske občine.

Spomnimo

Požar v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je izbruhnil v ponedeljek zvečer. Gašenje je trajalo vse do torka dopoldne. Ob gašenju so odpadne vode, pomešane s kemikalijami, delno odtekale tudi v bližnji potok Tojnica. Čiščenje objekta in potoka se je začelo v sredo.