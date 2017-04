Zaradi (pre)tople pomladi se je narava začela prebujati dva do tri tedne prej kot običajno

Letošnja pomlad nas je do sedaj razvajala s toplim in sončnim vremenom, padavin je bilo bolj malo. V Ljubljani je bilo prvih 40 dni meteorološke pomladi celo najtoplejših doslej. Če naredimo zgodovinski prelet pomladi v zadnjih 30 letih, vidimo, da smo podobno topel začetek pomladi imeli le še leta 2014. Povsem nasprotno pa je bilo v letih 1996 in 2013.