Zaradi ptičje gripe poginilo več kot sto ptic, ob toplejšem vremenu bo virus slabše obstojen

Letos so veterinarji potrdili virus ptičje gripe pri večjem številu ptic kot leta 2006. "Upamo, da se bo situacija umirila z nastopom toplejšega vremena, saj so virusi aviarne influence v okolju slabše obstojni pri višjih temperaturah," je pojasnila vodja Nacionalnega referenčnega laboratorija za aviarno influenco Brigita Slavec.

Kot so objavili na spletni strani uprave za varno hrano, so uradni veterinarji od 6. januarja do ponedeljka opravili 3.565 pregledov imetnikov perutnine. Pri tem so v 633 primerih ugotovili, da perutnina ni zaprta oziroma zavarovana, kot je to določeno v sklepih državnega središča za nadzor bolezni. Kjer so imetniki v prisotnosti uradnega veterinarja izvedli predpisane ukrepe, so jim izrekli opozorilo. Takih primerov je bilo 619. V 14 primerih imetniki perutnine kljub opozorilu uradnega veterinarja niso izvedli predpisanih ukrepov, zato so jim izrekli denarno kazen v višini 125 evrov.

Letos so veterinarji potrdili virus ptičje gripe pri večjem številu ptic kot leta 2006. (Foto: Jani Dolinšek)

Število okuženih ptic se trenutno malo zmanjšuje, vendar je virus ptičje gripe zelo nepredvidljiv, zato Slavčeva opozarja, da je treba še vedno izvajati skrben nadzor nad poginom prostoživečih vodnih ptic in domače perutnine ter dosledno upoštevati biovarnostne ukrepe.

Letos so veterinarji potrdili dva podtipa visoko patogenega virusa aviarne influence, podtip H5N8 in H5N5, in pri eni raci mlakarici virus influence tipa A, pri katerem pa ni šlo za podtip H5 ali H7. "Trenutno krožeča virusa ptičje gripe H5N8 in H5N5 spadata v isto filogenetsko skupino, to pomeni, da imata zelo podoben gen za hemaglutinin (H5). Oba sta zelo patogena za domačo perutnino. Do sedaj ni še znanega nobenega potrjenega primera okužbe s tema dvema podtipoma virusa aviarne influence pri ljudeh," je še pojasnila Slavčeva.

Po prvih analizah se ta dva podtipa virusa razlikujeta v genu, ki nosi zapis za protein nevraminidazo. En podtip ima gen za nevraminidazo podtipa N8 in drugi podtipa N5. Pri virusih influence tipa A, kamor spadajo tudi virusi ptičje gripe, poznamo 18 hemaglutinacijskih podtipov in 11 nevraminidaznih podtipov. Do sedaj so visoko patogene viruse aviarne influence ugotovili med hemaglutinacijskima podtipoma H5 in H7 in različnimi nevraminidaznimi podtipi, ki jih najdemo v različnih kombinacijah.

Že do sedaj so v letošnjem letu potrdili virus ptičje gripe pri večjem številu ptic kot leta 2006. Od začetka tega leta do 20. februarja je Nacionalni veterinarski inštitut sprejel v preiskavo 413 prostoživečih ptic. Od tega je 43 ptic še v postopku preiskav, 217 je negativnih in 153 pozitivnih.

Pri večini pozitivnih ptic je bil ugotovljen podtip H5N8 - 147 labodov, ena raca mlakarica in ena beločela gos, pri treh labodih je bil ugotovljen podtip H5N5, pri mlakarici, najdeni v občini Šentjur, pa nizkopatogeni tip aviarne influence, ki ne spada med podtipe H5 ali H7. Na aviarno influenco je bila preiskana tudi perutnina, in sicer skupno 28 kokoši, rac in gosi. Rezultati preiskav so bili negativni.

V Sloveniji je bila 5. januarja letos prvič po letu 2006 potrjena visoko patogena aviarna influenca pri prostoživečih pticah. Ugotovljen je bil podtip H5N8, ki se pojavlja v večini evropskih držav, tako pri prostoživečih pticah (predvsem vodnih) kot pri perutnini. Prvi primer bolezni je bil potrjen pri treh poginjenih labodih grbcih, najdenih na ribniku v Pragerskem.

Po prvem primeru so bile pozitivne prostoživeče ptice najdene še na Lentu v Mariboru, ob Ptujskem jezeru, v ribniku v Rankovcih, Sečoveljskih solinah, ob naselju Pobrežje, v reki Ledava in gramoznici Lakoš, na Otočcu, v jezeru Radehova ter v okolici naselja Kokoriči in Gajševskega jezera. Na Ptujskem jezeru je bila poleg labodov pozitivna tudi raca mlakarica.

Večinoma je šlo za posamezne pogine, razen v primeru reke Ledave in gramoznice Lakoš, kjer je bilo skupaj najdenih 91 oziroma 100 poginjenih prostoživečih ptic. Ob reki Ledavi so poleg labodov našli še poginjeno belo čapljo in beločelo gos. Poleg labodov je bila aviarna influenca ugotovljena tudi pri beločeli gosi, medtem ko je bila čaplja negativna.