Zaradi smučarskih poškodb, prometnih nesreč in gripe na ljubljanski urgenci naporen vikend

Na ljubljanski urgenci so imeli precej naporen vikend. (Foto: Gregor Ravnik)

Od petka do nedelje so na kirurški urgenci sprejeli 599 poškodovancev, od tega je bilo 23 smučarjev in 56 poškodovanih v prometnih nesrečah. Na klinične oddelke kirurške klinike pa so z urgence sprejeli na zdravljenje 56 bolnikov.

Od 194 bolnikov, ki so jih pregledali na internistični prvi pomoči, pa so jih 91 sprejeli v bolnišnico. Ostale so po opravljenih pregledih napotili v domačo oskrbo.

V UKC Ljubljana v zadnjem tednu opažajo porast potrjenih primerov gripe in respiratornih okužb. Prejšnji teden so imeli 98 takih bolnikov, od tega 51 bolnikov z respiratornim sincicijskim virusom in 47 bolnikov z gripo. Za primerjavo: teden pred tem so imeli skupno bolnikov z gripo in respiratornimi okužbami le 67.