FOTO: Zaradi padcev in zdrsov na ljubljanski urgenci obravnavali že 61 poškodovanih

Sneženje je zajelo večji del države. Po napovedih vremenoslovcev bo do torka zjutraj zapadlo do 15 centimetrov svežega snega, nekje lahko tudi manj. Sneg se marsikje oprijema cestišča, zato so razmere na cestah zimske. Prilagodite vožnjo in vozite previdno, predvsem pa se na pot ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme. Ponekod razmere zaostrujeta še veter, ki gradi snežne zamete, in megla.

Na ljubljanski urgenci so dopoldan obravnavali že 61 poškodovanih oseb. Večinoma gre za zvine gležnjev in drugih sklepov. (Foto: Aljoša Kravanja)

Številni padci in zdrsi zaposlujejo zdravnike na urgenci

Zdravniki Urgentnega kirurškega bloka Kirurške klinike UKC Ljubljana opozarjajo na previdnost tako v prometu kot pri peš hoji, saj so zaradi padcev in zdrsev na snegu ter prometnih nesreč danes obravnavali že 61 poškodovanih oseb, zaradi česar se čakanje na obravnavo že podaljšuje. V glavnem gre za lažje poškodbe gležnjev in sklepov, pri katerih ni vedno nujen obisk urgence, še opozarjajo zdravniki.

Sneženje je zajelo večji del države, kar poslabšuje razmere na cestah. Zgodilo se je več prometnih nesreč. (Foto: PU Kranj)

Gorenjski policisti so danes obravnavali dve prometni nesreči, več težav pa je v tovornem prometu. Zaradi tovornih vozil je bil promet na klancih oviran na cestah Naklo–Kranj, v podvozu pod avtocesto v Radovljici, na kranjski obvoznici in v smeri Labor. Kjer razmere zaradi snega na vozišču in zimskih razmer ne dopuščajo varne udeležbe v prometu, za tovorna vozila velja odredba o omejitvi prometa in obveznost samoizločanja, še sporočajo policisti PU Kranj in dodajajo: "Vozite previdno in strpno. Prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Izogibajte se prehitevanjem in naglemu zaviranju. Očistite vozila in računajte na daljši čas potovanja. Pazite na pešce."

Policija vse voznike opozarja, da naj prilagodijo vožnjo zimskim razmeram na cesti. (Foto: Gregor Ravnik)

Zaradi snega je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike na cesti Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič. Obvezna je uporaba snežnih verig na prelazih Ljubelj, Korensko sedlo in Jezersko na avstrijski strani.

Na mejnih prehodih Starod, Dobovec in Babno Polje je zaradi snežnih razmer prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t proti Hrvaški.