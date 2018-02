VIDEO: V okolici Višnje Gore v jarku šolski avtobus, zastoj na primorski avtocesti dolg tri kilometre

Previdno in strpno! (Foto: Promet.si)

Po državi sneži. Ponekod je ponoči zapadlo tudi več kot deset centimetrov snega. To se seveda najbolj pozna na cestah. Vozite previdno, za pot si vzemite več časa in očistite vozila, svetujejo na Prometno-informacijskem centru. Opominjajo tudi na možnost žleda in poledice na Notranjskem in Primorskem. Zaradi zdrsov vozil je ponekod oviran promet. Na cestah so plužne in posipne skupine, prehitevanje je prepovedano.

V akciji sodeluje med 150 in 170 plužnih vozil, v eni smeni pa je aktiviranih 200 delavcev, je za 24ur.com povedal Marjan Koler iz službe za odnose z javnostmi na Družbi za avtoceste (Dars).

Z Mestne občine Ljubljana pa so sporočili, da so ekipe zimske službe že v torek zvečer začele s posipom vseh cest v Ljubljani. Na terenu je bilo 43 posipalnih enot. Ob 4. uri zjutraj so na teren poslali vse plužne enote, ob 5. uri pa so aktivirali še ročne skupine za čiščenje peščevih površin.

Tudi policisti pozivajo voznike, naj se na pot ne odpravijo, če nimajo ustrezne zimske opreme in zimskih pnevmatik, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Vipavo in cestninsko postajo Nanos je ponovno odprta, potem ko je bila zaprta več ur.

Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in cestninsko postajo Log proti Ljubljani, zaradi katere je bil zaprt prehitevalni pas, so odstranjene. Ostaja zastoj, dolg 3 km.

Potem ko so zjutraj na avtocestah in hitrih cestah iz prometa izločali tovorna vozila, je zdaj konec izločanja. Vozniki lahko naletijo na daljše kolone tovornih vozil in upočasnjen promet.

Okoli 20 otrok obtičalo v grabnu v Višnji Gori. V Pomurju kar tri prometne nesreče

V Dednem Dolu pri Višnji Gori je danes zjutraj zaradi obilice snega na neočiščenem cestišču v jarku obtičal šolski avtobus. Okoli 20 otrok je pot v šolo nadaljevalo peš po cesti, saj pločniki niso spluženi, je povedala priča.

Vsi otroci so v redu, so nam še sporočili bralci.

V jarku je obtičalo okoli 20 otrok. (Foto: Bralec Jure)

Pomurski policisti so obravnavali tri prometne nesreče.

Okrog 5.30 ure se je na cesti Martjanci – Vaneča zgodila prometna nesreča z

udeležbo avtobusa in osebnega avtomobila. Prometno nesrečo je povzročil voznik osebnega avtomobila, kateri je izven naselja Vaneča, na zasneženem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar ga je zaneslo na nasprotni vozni pas v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik avtobusa s 35 potniki. Zaenkrat ni bilo telesno poškodovanih. Zoper voznika osebnega avtomobila sledi ustrezen ukrep, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Zamude vlakov in letal

Potniški vlaki po Sloveniji zamujajo do 30 minut, piše na spletni strani slovenskih železnic. Podrobnejše informacije o zamudah lahko preverite tukaj.

Zaradi padavin je v jutranji prometni špici prihajalo do zamud v letalskem prometu, predvsem zaradi obveznega postopka razledenitve letal v takem vremenu.

Odpovedanih letov ni, letališče ostaja odprto. Intenzivnost padavin se je v zadnjih urah znižala. Potnikom, ki danes letijo z ljubljanskega letališča svetujemo, da zaradi razmer na cestah na pot proti letališču odidejo pravočasno, je za 24ur.com povedal strokovni sodelavec za trženje v Fraportu Jure Murko.

Izločanje tovornih vozil

Z izločanjem tovornih vozil so na slovenskih avtocestah začeli že v torek okoli 23. ure na primorski avtocesti, ob štirih zjutraj pa nadaljevali na podravski in vipavski hitri cesti, je povedal Koler.

Več ur je na avtocestah potekalo tudi izločanje tovornih vozil, a so ukrep zdaj že prenehali izvajati. Kljub temu pa vozniki zlasti na primorski avtocesti lahko naletijo na daljše kolone tovornih vozil in upočasnjen promet.

Kjer razmere zaradi snega na vozišču in zimskih razmer ne dopuščajo varne

udeležbe v prometu – ne velja za avtoceste in hitre ceste, kjer odločitev

sprejema Dars – za tovorna vozila velja odredba o omejitvi prometa in

obveznost samoizločanja, so še sporočili kranjski policisti.

Promet na Primorskem ovira tudi zmerna burja

Dodatne težave povzroča še burja, in sicer na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica, med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina, je prepovedan promet za kamp prikolice in vsa vozila s ponjavami ter hladilnike; na regionalni cesti Podnanos - Manče - Vipava pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 t.

Prepoved za tovorna vozila pa velja:

- na avtocesti Lendava - Maribor, na uvozu Murska Sobota proti Mariboru za priklopnike in polpriklopnike;

- za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Jelšane in Starod ter na regionalnih cestah Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič ter Spodnja Idrija - Godovič;

- na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina, Podplanina, Babno Polje, Zavrč in Gruškovje ter na cestah Novo mesto - Metlika in Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas pa nad 7,5 ton;

- na pomurski avtocesti na uvozih s počivališč Pince, Murska Sobota in Sv. Jurij ob Ščavnici proti Mariboru ter s počivališč Maribor - vzhod in Lopata proti Ljubljani.

Zaradi zasneženega cestišča sta zaprti cesti Volče - Solarji in Zgornji Čačiči - Osilnica.

Čez prelaze Jezerski Vrh, Ljubelj in Korensko Sedlo ter na cesti Petrovo Brdo - Podrošt so obvezne verige.