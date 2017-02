Zaradi spornega najema reških anesteziologov tri ovadbe

Pred letom dni je UKC Maribor podpisal sporno pogodbo s petimi reškimi anesteziologi, ki so jih najeli, da bi rešili problem pomanjkanja domačih strokovnjakov, ki je pestil mariborsko bolnišnico. Pet hrvaških anesteziologov v bolnišnico prihaja ob koncu tedna, največ prahu pa so dvignili njihovi honorarji, ki naj bi znašali 1250 evrov bruto za en prihod v UKC Maribor. Veliko nejevolje so povzročile tudi provizije, ki naj bi jih mariborska bolnišnica plačevala Inštitutu za raziskave v medicini. Ta je namreč za potrebe bolnišnice sklenil pogodbo z reškimi anesteziologi, bolnišnica pa naj bi inštitutu, ki ga vodi Miha Pogačnik, plačevala 10 do 20 odstotno provizijo.

Konec marca lani so novinarji informativne oddaje 24UR pridobili sporno pogodbo in razkrili, da naj bi Pogačnik s poslom v žep pospravil več, kot zaslužijo vsi hrvaški anesteziologi skupaj v enem letu.

Med ovadenimi naj bi bil tudi Gregor Pivec, ki naj bi s Pogačnikovim inštitutom sklenil večmilijonsko pogodbo za najem hrvaških anesteziologov. (Foto: Jani Dolinšek)

Gregor Pivec za Večer zadeve ni bil pripravljeni komentirati. Ne v tej fazi, je dejal za štajerski časnik. Pogačnika niso uspeli priklicati, Weissensteiner pa bo svoj odziv podal v prihodnjih dneh.

Skoraj leto dni po začetku sodelovanja z reškimi anesteziologi, pa so policisti specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadili tri fizične osebe, poroča današnji Večer. In sicer naj bi kazensko ovadili nekdanjega direktorja UKC Maribor Gregorja Pivca, pravnika Miho Pogačnika, ki vodi Inštitut za raziskave v medicini, s katerim je UKC Maribor sklenil pogodbo za pet hrvaških anesteziologov, in Petra Weissensteinerja, odpuščenega vodjo nabave v UKC Maribor.

Na Specializiranem državnem tožilstvu so za Večer potrdili, da so ovadbo prejeli že v začetku februarja, in sicer zaradi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Kriminalisti so UKC Maribor obiskali julija lani, zanimale pa so jih predvsem pogodbe med bolnišnico ter Inštitutom za raziskovanje v medicini.

Z najemom hrvaških anesteziologov so v UKC Maribor reševali kirurški program, ki se je zaradi pomanjkanja domačih strokovnjakov skoraj ustavil. (Foto: Thinkstock)

Pogodbe s hrvaškimi anesteziologi so razburjale že od vsega začetka. Na prošnjo tedanjega direktorja UKC Maribor Pivca je o pogodbah presojalo tudi ministrstvo za zdravje, ki je Pivcu poslalo stališče, da "se po zakonu o zdravstveni dejavnosti po mnenju ministrstva s pravno osebo (posrednikom) ne more sklepati podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev". To pomeni, da je tudi pogodba med UKC Maribor in Inštitutom za raziskave v medicini nezakonita.

A mnenje ministrstva ni ustavilo vodstva bolnišnice, ki je na kolegiju konec maja lani sklenilo, da pogodba za prihod reških anesteziologov ni sporna, ker brez njihove pomoči ne bi mogli opravljati programskih operacij, hkrati pa so odločili, da bi prekinitev sodelovanja pomenila tudi poslovno škodo, še navaja časnik.

Tako pet reških anesteziologov še vedno prihaja v UKC Maribor, njihova pogodba pa je sklenjena za pet let. Pogodba se lahko odpove šele 30 dni pred iztekom tekočega pogodbenega leta. Sedanji direktor UKC Maribor Janez Lavre sicer zagotavlja, da bo bolnišnica pogodbo prekinila skladno z določili, prav tako je minuli torek po seji sveta UKC zagotovil, da bo o pogodbi odločil najkasneje v tednu dni, še navaja Večer.

Kljub najemu tujih anesteziologov pa v mariborski bolnišnici še vedno vlada kritično stanje zaradi pomanjkanja anesteziologov.