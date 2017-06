Zaradi srečanja voditeljev z Balkana bo ves vikend oviran promet na Gorenjskem

(Foto: Miro Majcen)

Zaradi sobotnega srečanja voditeljev v okviru procesa Brdo Brioni bo od danes do nedelje ponekod na Gorenjskem oviran promet zaradi varovanih kolon s policijskim spremstvom. Z Generalne policijske uprave so zato danes udeležence v prometu pozvali k upoštevanju navodil policistov ter svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov vozil iz spremstva.

Srečanje predsednikov in zunanjih ministrov držav v okviru pobude, ki jo vodita Slovenija in Hrvaška, bo potekalo v soboto na Brdu pri Kranju, deloma pa tudi na Bledu.

Nekatere prihode delegacij pričakujejo že danes, posamezni odhodi delegacij pa so predvideni tudi v nedeljo.

Udeleženci srečanja bodo potovali v varovanih kolonah s policijskim spremstvom, zato voznike, ki bodo v teh dneh vozili po cestah na Gorenjskem, policija opozarja, da morajo upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Pričakujejo, da bo promet na relaciji med ljubljanskim letališčem, Brdom pri Kranju in Bledom v teh dneh povečan. Zaradi potovanja varovanih kolon s policijskim spremstvom se bodo izvajale krajše mobilne zapore. Da bi zagotovili čim boljšo pretočnost vozil in varnost udeležencev v cestnem prometu, bodo promet na tej relaciji urejali policisti.

Ob tem so spomnili, da so policijska vozila za spremstvo varovane kolone označena z rdečimi in modrimi lučmi. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnim vozilom ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z modro lučjo.

Opozorili so še, da morajo vozniki upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Iz Generalne policijske uprave so še sporočili, da bo v soboto z odredbo, ki bo objavljena v uradnem listu, od 8. do 22. ure prepovedan promet vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu. Omejitev bo veljala na cestah od Spodnjega Brnika proti Kranju, na cesti A2 od Vodic do Lipc ter na relaciji od Lesc do Bleda.