Šolniki: Nismo ustanove posebnega družbenega pomena. Naša stavka ne ogroža življenja otrok

Šolski sindikat Sviz bo ob začetku stavke v sredo ob 12. uri pripravil shod v središču Ljubljane. Na njem pričakujejo okoli 15.000 ljudi, ki bodo iz vse Slovenije prispeli tudi z avtobusi. Zato na Mestni občini Ljubljana (Mol) opozarjajo na močno povečan in na posameznih odsekih tudi zelo oviran promet. Veljal bo poseben režim parkiranja avtobusov, organiziran bo dodaten LPP prevoz.

Oviran promet: Mol organizira poseben režim parkiranja avtobusov

Glede na pričakovano zelo množično udeležbo na protestnem shodu, ki jo bodo spremljali tudi prihodi številnih avtobusov iz vse Slovenije, na Svizu pričakujejo upočasnjen in občasno tudi oviran promet.

Zaradi shoda stavkajočih šolnikov bo v sredo v Ljubljani oviran promet. (Foto: Kanal A)

Z Mol so sporočili, da želijo zagotoviti varnost vseh udeležencev shoda in prebivalcev Ljubljane, zato so organizirali poseben režim parkiranja avtobusov. Avtobusi bodo poleg parkirišča Tivoli lahko parkirali tudi na rumenih pasovih na Barjanski cesti med Ziherlovo in Gradaško ulico, na Dunajski cesti med Samovo in Livarsko ulico in na Celovški cesti med ulico Na jami in vhodom v Tivoli.

Parkiranje avtobusov bo mogoče tudi na parkirišču P+R ŠRC Stožice (potniki bodo ob prihodu lahko izstopili na Vilharjevi in Železni cesti). Po končanem shodu bo organiziran prevoz teh potnikov iz središča mesta do P+R ŠRC Stožice s posebnimi avtobusi LPP, ki bodo vozili med 14. in 16. uro.

Mestni redarji bodo ves čas prisotni na navedenih lokacijah, kjer bodo skrbeli, da bodo vsa postajališča mestnih avtobusov prosta in da ne bodo ovirani izvozi oziroma uvozi na omenjene ceste, so še sporočili z Mola.

Otroci bodo v Ljubljani imeli vse pogoje varnega bivanja

Na Mol so ob tem pojasnili, da spoštujejo pravico do stavke zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, hkrati pa so poudarili, da bodo v javnih vrtcih in osnovnih šolah na območju mestne občine tudi na dan stavke zagotovili vse pogoje varnega bivanja, vključno z organizacijo prehrane in prevozov. Tudi šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami bodo zagotovili celodnevno varstvo in oskrbo otrok, so navedli.

Vrtci in šole, ki so o načinu poslovanja na dan stavke v preteklih dneh stavke obveščali starše, bodo lokacije za varstvo in delovni čas prilagodili predvidenemu številu otrok, ki bodo prišli v vrtec ali šolo, varstvo pa bo organizirano tako, da bodo imeli odprto vsaj eno dežurno enoto, še pojasnjujejo na Molu.

Marjan Gorjup: Na OŠ Prežihovega Voranca so se za stavko odločili vsi pedagoški delavci. (Foto: Kanal A)

Ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani Marjan Gorjup je za SVET povedal, da so se na šoli vsi pedagoški delavci odločili za stavko, le nekaj tehničnega osebja se jim ne bo pridružilo. Vsi stavkajoči bodo na dan stavke najprej v šoli, da pokažejo, da s sistemom nekaj ni v redu. "Pravilo stavkajočih je, da ne ostanejo doma, to ni dopust," je povedal Gorjup. Večina zaposlenih se bo ob 12. uri odpravila na protest, nekaj pa jih bo ostalo v šoli. Tudi za to, če bo v šolo prišel kakšen učenec, je pojasnil ravnatelj. "Upam, da nas starši podpirajo. Po prijavah - do zdaj se ni nihče prijavil, da potrebuje varstvo -, mislim da nas podpirajo," je še povedal.

Že prejšnji teden pa je Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije povedal, da ravnanja nekaterih ravnateljev, ki so začeli govoriti, naj otroci pridejo na dan stavke v šolo, ocenjuje kot skrajno tvegano dejanje. Kdo bo poskrbel za otroke, če jih bo prišlo večje število, zaposleni pa so v stavki, sprašuje Štrukelj in poudarja, da bo odgovornost izključno na delodajalcih.

Nismo ustanove posebnega družbenega pomena. Naša stavka ne ogroža življenja otrok, so, kot poroča 24UR, prepričani šolniki. Nataša Hozjan iz ljubljanske Osnovne šole Kašelj je povedala, da je stavka ustavna pravica. Po njenem mnenju te pravice ne more nihče omejevati: ne ona kot sindikalna zaupnica, niti ministrstvo.

Spomnimo: povod za stavko

Na Svizu pojasnjujejo, da vlado že dolgo pozivajo, naj preneha z varčevanjem v vzgoji in izobraževanju ter ustrezno ovrednoti delo zaposlenih na teh področjih. Razlike v vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela ter tudi raziskovalnega dela in dela v kulturi – pa se le povečujejo. Oblast po njihovem mnenju ta dejstva pozna, a jih je do zdaj zavestno prezrla, zato so se odločili za stavko. S tem skrajnim sredstvom želi Sviz končno zaustaviti trend marginalizacije vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v njih, so še pojasnili.