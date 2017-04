Policija razstrelila sumljivi kovček, počivališče Lom spet odprto

"Policijska uprava Ljubljana je bila okrog 7. ure obveščena, da je na počivališču Lom v smeri Ljubljane ob prodajalni bencinskega servisa puščen sumljiv predmet," nam je sporočila tamkajšnja predstavnica Nataša Pučko. Kot je razložila, gre za večji potovalni kovček.

Policisti so zavarovali kraj dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. "Na kraju so posredovali policisti specialne enote, ki so kovček razstrelili. V njem so bila najdena oblačila in ostali osebni predmeti. Policisti trenutno še opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil," je povedala Pučkova. Počivališče je od 10. ure ponovno odprto.