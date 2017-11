Zaradi sumov ponaredbe poslovnih listin tožilstvo zahteva preiskavo zoper poslanko SMC

Ljubljansko okrožno tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper poslanko Ireno Grošelj Kotnik zaradi suma poneverbe, neupravičene uporabe tujega premoženja in ponareditve poslovnih listin. Kot vodja trboveljskega CSD je najemala posojila in to skrivala pred pristojnim ministrstvom, v reviziji pa so odkrili tudi druge nepravilnosti.