Zaščita ptic ali elektrika za tretjino koroških gospodinjstev?

Bodo koconoge kure preprečile gradnjo vetrnih elektrarn na Koroškem, kot so jo velike ujede na Volovji rebri? Dravske elektrarne so želele postaviti osem vetrnic na vetrovnem Košenjaku nad Dravogradom, a so zaradi zaščite ptic dobili soglasje le za tri. Toda tudi tem trem nekateri nasprotujejo, čeprav bi dale energijo za kar tretjino koroških gospodinjstev.