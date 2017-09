Zasebni zdravniki in zobozdravniki bi referendum o zakonu o zdravstveni dejavnosti

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov bo v DZ vložilo 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za razpis referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. DZ je novelo, ki opredeljuje način podeljevanja koncesij, sprejel 19. septembra, kot poudarjajo v združenju, pa so ji nasprotovale vse zdravniške organizacije.

Kot je povedala predsednica združenja Helena Mole, imajo na samem združenju fizično že več kot polovico podpisov, medtem ko imajo slabo polovico podpisov še obljubljenih s terena. Tako so imeli v ponedeljek zvečer skoraj že zbranih dovolj podpisov, da jih vložijo v DZ.

Novela predvideva, da se koncesija podeli le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let, pri čemer se lahko čas koncesije podaljša še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže.

Besedilo novele na novo opredeljuje tudi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora biti pri izvajalcu zaposlen sorazmerno glede na obseg dejavnosti. Po novem bodo lahko zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih delo pri zasebnikih opravljali le pod zakonsko določenimi pogoji. Novela na novo opredeljuje tudi zasebne zdravstvene delavce in zasebno zdravstveno dejavnost ter to, katerih zdravstvenih dejavnosti zasebniki ne smejo opravljati.

Besedilo zakona tudi prepoveduje oglaševanje zdravstvene dejavnosti, ki je zavajajoče, nedostojno in nedovoljeno glede na zakon o varstvu potrošnikov. Ureja pa tudi dolga leta nerešeno vprašanje medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki opravljajo delo višjih sester.

Za bolnike novela ne prinaša izboljšav

V omenjenem združenju pa ocenjujejo, da novela za bolnike ne prinaša prav nobene izboljšave. Kot so navedli v povzetku glavnih negativnih učinkov sprejete zakonodaje, bo onemogočanje podeljevanja novih koncesij vplivalo na dostopnost do zdravstvenih storitev na lokalni ravni, tako da bodo številne ambulante v odročnejših krajih primorane zapreti svoja vrata.

Zaradi manka v izvajanju diagnostičnih in terapevtskih storitev bo prišlo do podaljšanja čakalnih dob. Novela bo po njihovem mnenju povzročila kršenje bolnikovih pravic o prosti izbiri zdravnika zobozdravnika, diskriminacijo z omejevanjem dela mladih zdravnikov, kršitev delovnopravne zakonodaje in izkrivljanje konkurence med ponudniki.

Kot so opozorili, novela prinaša tudi omejitev dela zaposlenih zdravnikov v njihovem prostem času, nejasnost in neskladnost meril zaradi osnovne zlorabe pojma javnega zdravstva ter neenako obravnavo slovenskih zasebnih zdravnikov, zobozdravnikov in drugih samostojnih izvajalcev do javnih zavodov zdravstvenega sistema.

Danes se sicer izteče rok za predložitev pobude za začetek referendumskih postopkov. Pobudo je namreč mogoče vložiti v sedmih dneh po sprejemu zakona. Podprta mora biti s podpisi najmanj 2500 volivcev. Nato predsednik DZ določi 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov. Če jih pobudnikom uspe zbrati, DZ razpiše referendum.