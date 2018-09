Zaseženi kužki bodo na voljo za posvojitev

Kot poroča Večer, bodo jutri stekle posvojitvepasjih mladičkov, ki so jih pred dnevi na pomurski avtocesti našli murskosoboški policisti.Zasegli so jih dvema italijanskima državljanoma, ki sta živali želela pretihotapiti v Italijo. Marjan Kerčmar, direktor murskosoboške Veterinarie, veterinarske ambulante, pod okriljem katere deluje zavetišče Mala hiša, je za Večer povedal, da bodo po prvih ocenah v posvojitev na dan oddali do 25 kužkov. Za štirinožca bo treba odšteti 230 evrov.