Zaskrbljujoči rezultati raziskave: Osem odstotkov vprašanih že uživalo prepovedane droge in nato sedlo za volan

Agencija za varnost prometa, policija in Združenje Drogart pred božično-novoletnimi prazniki vse udeležence v prometu opozarjajo, naj ne uživajo alkohola ali drog, preden usedejo za volan. "Sicer ne ogrožajo samo lastne varnosti, temveč tudi varnost vseh drugih udeležencev v prometu," je na novinarski konferenci dejal direktor agencije Igor Velov.

Povedal je, da bodo policisti med 11. in 24. decembrom po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. (Foto: iStock)

Na novinarski konferenci so posebej izpostavili problematiko drog, kateri bo policija med poostrenim nadzorom prometa v decembru namenila še posebno pozornost.

Kot je povedal Velov, so podatki o uporabi drog med slovenskimi vozniki zaskrbljujoči. Na podlagi raziskave, ki jo je v lanskem letu izvedla agencija, je skoraj eden od treh vprašanih že užival prepovedane droge, kar osem odstotkov vprašanih pa je pod vplivom drog tudi že sedlo za volan. Od teh jih tretjina to počne redno.

Letos je policija po besedah Velova na terenu izvedla 2500 hitrih testov, s katerimi je preverjala prisotnost drog. 559 voznikov je test odklonilo, zaradi česar so ostali brez vozniškega dovoljenja, 753 pa jih je bilo napotenih na strokovni pregled. V 122 primerih je strokovni pregled potrdil prisotnost drog, kar je po njegovih besedah zaskrbljujoče.

Policist lahko hitro preveri, ali je voznik užival tudi droge

Po besedah Ivana Kapuna z Generalne policijske uprave so mladi prepričani, da bodo policiste prenesli naokoli, če bodo uživali droge. Policist se namreč pri nadzoru prometa najprej osredotoči na preverjanje prisotnosti alkohola. A Kapun opozarja, da lahko policija s hitrimi testi, ki jih ima na voljo, hitro preveri, ali je voznik užival tudi droge. Vožnja pod vplivom teh je prepovedana in se kaznuje v odvzemom vozniškega dovoljenja in 1200 evri kazni, je opozoril.

Povedal je, da bodo policisti med 11. in 24. decembrom po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Pri tem bo vsaka policijska uprava izvedla tudi vsaj en nadzor na način, da bo zaprla določeno območje in pri vsakem vozniku preizkusila, ali vozi pod vplivom alkohola ali drog. V ta namen bodo policisti od Agencije za varnost prometa v prihodnjih dneh prejeli dodatnih 1000 hitrih testov za preverjanje prisotnosti nedovoljenih drog.

V letošnjem letu je policija na terenu izvedla 2500 hitrih testov za prisotnost na droge, 559 voznikov je test odklonilo in izgubilo vozniško dovoljenje. (Foto: Thinkstock)

Po besedah Marka Verdenika iz združenja Drogart sami pri delu na terenu opažajo vse več vožnje pod vplivom psihoaktivnih substanc, vključno z alkoholom, to pa predvsem v krajih, kjer je ponudba alternativnih možnosti prevoza manjša. Zato v takih krajih pristojnim svetujejo, naj zagotovijo možnosti za varen prevoz v nočnem času, na primer z drugačno organizacijo javnega prevoza in večjo dostopnost taksi storitev.

Tako Velov kot Kapun sta v okviru nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki poteka v decembru, na koncu pozvala k odgovornosti, ne samo vsakega posameznika, ampak tudi družbe kot celote.

"Kot družba moramo skupaj narediti korak naprej in postati zrelejši. Sesti za volan pod vplivom alkohola ali drog mora postati družbeno nesprejemljivo, ne glede na to ali govorimo o prednovoletnem času ali pa katerem koli drugem mesecu v letu," je dejal Velov. Kapun pa je k previdnosti v prometu v decembrskih dneh pozval tudi pešce, posebej ker so zaradi daljših noči in slabšega vremena v prometu slabše vidni. Kot težavo je izpostavil tudi uporabo slušalk.