Ta vikend močno povečan promet proti morju, zastoje povzroča tudi začetek obnove Ravbarkomande

Na primorski avtocesti ta vikend pričakujte zastoje. (Foto: Promet.si)

V Italiji, Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem imajo zaradi praznikov podaljšani konec tedna, zato je danes in soboto pričakovati močno povečan promet proti slovenskemu in hrvaškemu primorju. V nasprotni smeri bo promet povečan v nedeljo in ponedeljek popoldne. Obremenjeni bodo vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj tisti v Istri.

"Ob praznikih veljajo prepovedi za tovorna vozila, zato v torek lahko pričakujemo kolone tovornih vozil predvsem pred mejo z Avstrijo (Karavanke in Šentilj)," poroča Prometnoinformacijski center.

Predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško je zaradi poostrenega mejnega nadzora pričakovati občasno daljše čakanje. Čakalne dobe so mogoče tudi na večjih prehodih z Avstrijo in Italijo. "Voznikom priporočamo, da predhodno preverijo stanje na prehodih in uporabijo manj obremenjene Zadnji podatki o čakalnih dobah na mejnih prehodih so dosegljivi tudi na našem spletnem naslovu," piše Promet.si. Zemljevid mejnih prehodov na zunanji schengenski meji si lahko ogledate tukaj.

Gneča bo tudi na mejnih prehodih. (Foto: POP TV)

Med poletjem bodo na številnih avtocestnih odsekih potekala obnovitvena dela

Začela se je obnova 45 let starega viadukta Ravbarkomanda s pripadajočim voziščem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Promet je občasno oviran. Predvidoma do 23. 6. bo promet potekal po dveh zoženih pasovih na obeh smernih voziščih.

Na hitri cesti H4 skozi Vipavsko dolino se na delu odseka med Ajdovščino in Vogrskim začenja obsežnejša obnova vozišča, ki bodo trajala predvidoma do konca avgusta. V obe smeri promet zaradi del med priključkoma Vogrsko in Ajdovščina poteka samo po enem voznem pasu. Na začetku junija bodo zaprli polovico hitre ceste, promet bo potekal po drugi polovici dvosmerno.

Čez vikend ovire na cestah tudi zaradi raznih dogodkov in prireditev

V soboto je predvidena zapora ceste na Vršič med 14.45 in 18. uro, prav tako odseka Kranjska Gora–Vršič.

V soboto so prireditve napovedane še na Planini pod Golico, Ptuju, cesti Škofljica–Ig, na odsekih Črni Vrh–Col, Col–Ajdovščina, Kalce–Col in Col–Predmeja.

Zaradi srečanja voditeljev z Balkana bo ves vikend oviran promet tudi na Gorenjskem.

"Nasploh je zaradi različnih prireditev in dogodkov pričakovati spremenjen potek in večjo gostoto prometa na lokacijah in v okolici," še navaja Prometnoinformacijski center.