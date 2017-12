Zaupajte svoji izbiri CBD industrijske konoplje

In kaj povzroča to priljubljenost?

Ker ljudje in profesionalci v zdravstvu razumejo vpliv endokanabinoidnega sistema (ECS) in kanabinoidov na osrednji živčni sistem in druge periferne sisteme v telesu je normalno, da je konoplja naletela na to odlično izhodišče. Phytocannabinoidi, katere so odkrili v konoplji, pomagajo pri ravnotežju z ECS v telesu. Kadar gre za skrb vzbujajoče ravnotežje ECS, dosega njegovo naravno ravnotežje višina dodanega CBD. Zdrav ECS je uravnotežen ECS. Ker ima ECS tako velik vpliv na delovanje celega telesa in na druge človeške funkcije, je danes izpolnjeno veliko upanje, ko CBD omogoča novo »wellness« dobo dobrega počutja in ravnovesja zdravja vsem potrošnikom.

Čeprav je odlična novica za potrošnike, da je dostop do CBD produktov končno omogočen, to pomeni tudi, da veliko podjetij skoči na trg brez skrbi za varnost svojih strank.

Zato je zelo pomembno poznati vaše CBD podjetje, kot tudi, kaj je v vašem CBD produktu. Mnogi so zmedeni pri iskanju pravega kakovostnega CBD izdelka, saj je CBD nov na trgu.

FORMULACIJE CBD KAKOVOSTI

Kaj naredi CBD formulacijo »kakovostnejšo«? Od nabave surovine do ekstrakcije in preizkušanja, je prisotnih veliko vmesnih faz do CBD konopljinega olja. Poiščite vodilne svetovne CBD blagovne znamke, ki presegajo standarde v več državah, vključno z ZDA, kjer ima ZDA Državna agencija za hrano in zdravila (FDA) stroge zakone in vključujejo vašemu zdravju prijazne ekološke surovine.

Nabava surovin

Ker CBD trg močno raste, nekatera manj odgovorna podjetja, dobavljajo konopljo iz krajev nekontroliranih pridelav kot je to Kitajska, kjer pridelovalci nimajo kakovostnih omejitev. To je razlog zakaj je pomembno upoštevati vir rastline konoplje. Kupci, ki iščejo zelo kakovostno konopljo, želijo videti konopljo iz Evrope ali Severne Amerike.

Ekstrakcije

Nekatere metode CBD ekstrakcije uporabljajo toksične kemikalije in topila. Tej težavi se lahko izognete tako, da poiščete olje iz konoplje ekstrahirano s Superkritičnim CO2, ki je sicer bistveno dražja, vendar čista oblika ekstrakcije.

Za optimalno CBD izkušnjo poiščite blagovne znamke, ki vključujejo "celotno rastlino" ali »Full Spectrum« - polni spekter rastlin. Ti izdelki namesto samo izoliranega CBD, uporabljajo vse kanabinoide, terpene in flavonoide, ki si v konoplji. To je pomembno, kajti raziskave kažejo, da tovrstne spojine delujejo medsebojno usklajeno, delujejo bolje skupaj in kot taki dajejo odlične rezultate.

Izolati, ki izolirajo samo CBD kanabinoid, so manj učinkoviti, ker drugi kanabinoidi, flavonoidi in terpeni tu niso prisotni.

Jakost

Ne glede na svoje razloge uporabe CBD, se prepričajte, da ste na etiketi dobili pravo informacijo o jakosti CBD v produktu. ZDA blagovne znamke CBD produktov, morajo upoštevati visoke standarde učinkovitosti in moči po določilih FDA.

Odgovorna CBD podjetja gredo s svojo kakovostjo višje in presegajo zakonske zahteve kakovosti ter svoje stranke izobražujejo o tem kaj CBD konopljino olje vsebuje. Čeprav tega zakon ne predpisuje poiščite tudi potrdila o analizi (COA), ki zagotavljajo kakovost CBD s strani neodvisnih laboratorijev tretjih strank. S (COA) potrdilom je treba dokazati skladnost jakosti in vsebnosti CBD v več serijah.

Čistost

Česar ne bi smelo biti v vašem CBD?

Testiranja na bakterije, kot so E. Coli ali Salmonella, niso zakonsko predpisane, vendar odgovorne družbe, CBD testirajo na bakterije, plesni in pesticide in ti rezultati morajo biti prisotni tudi na potrdilu.

Če vaše izbrano CBD podjetje ne testira pesticidov, bakterij in plesni, ne veste kaj je v vašem CBD. Tovrstnega tveganja večina uporabnikov ni pripravljena prevzeti ne glede na to, kaj obljublja CBD blagovna znamka.

Morda se zdi preveč razmišljati o izbiri vašega CBD podjetja, vendar je to vsekakor izplačljiva poteza, saj se boste počutili varni z izdelkom, ki vam pomaga do vašega dobrega zdravja in počutja hitreje ter zanesljivo.

Naročnik oglasa je ELIXINOL EU d.o.o.