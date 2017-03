Žavbi pred obsodbo

Moč 8.3.2017

Karta Moč predstavlja moč naše notranjosti. Nekdo je rekel ”iz take smo snovi, kot sanje”. Čisti in iskreni nameni bodo premagali še tako močno oviro. Seveda potrebujemo veliko ljubezni, da lahko obvladujemo ognjeno moč nagonov, ki so v nas.