FOTO: Mariborsko zavetišče za živali v spirali hudih očitkov, domnevne nepravilnosti preiskuje tudi policija

"Oskrbo zapuščenih živali nam zaupa 38 občin iz širšega podravskega območja. Letno sprejmemo več kot 500 psov in okoli 1.000 mačk. Z vašo pomočjo nov dom najdemo približno 470 psom in 850 mačkam," je o mariborskem zavetišču za živali zapisano na spletni strani upravljalca, mariborskega podjetja Snaga.

A te številke so nerealne, saj je azil večinoma časa prazen, trdi aktivistka, ki se je obrnila na nas. Ker želi ostati anonimna, ji recimo kar bralka. "Naj dokažejo, kje so te živali. Kje so vsi psi in mačke in kje je davkoplačevalski denar? Zakaj občina Maribor ni zmožna skrbeti za živali v azilu do polne zasedenosti? Čemu je potem ta objekt namenjen?" se sprašuje.

Kot je pojasnila, je 15. aprila v zavetišče prišla neka gospa z namenom, da bi posvojila mačko, a so jo odslovili, češ da imajo samo enega mačka in naj pride spet čez 14 dni. Ko je čez nekaj dni zavetišče obiskala tudi naša bralka, so bili boksi prazni, nikjer ni bilo niti tistega enega mačka. V dokaz nam je poslala tudi fotografije.

Po fotografijah konec maja in začetek junija sodeč je bilo zavetišče prazno. Polniti se je začelo po pritisku javnosti in obisku kriminalistov. Težko verjamem, da je to naključno. Mojca Gričar, društvo AniMa

Ko smo na Snago naslovili vprašanja o zasedenosti zavetišča, so nam povedali, da imajo 20 psov in 29 mačk. Bilo je konec aprila. "To je laž, s prijatelji smo šli ponovno tja in posneli fotografije, ki dokazujejo nasprotno!" nam je sporočila bralka. Sporno se ji zdi tudi dejstvo, da so se v zadnjih letih v zavetišču zamenjali kar štirje veterinarji, in da je treba za posvojitev živali plačati, kljub temu, da objekt financira mariborska občina.

To pa še ni vse. Iz zavetišča uhajajo grozljive govorice o neupravičenih evtanazijah povsem zdravih živali, ki naj bi jih odredili že samo zaradi zlomljene tačke, na primer. "Pred kratkim so evtanazirali psa, ker si je grizel rep. Verjamem, da bi z ustrezno socializacijo lahko tako neželeno vedenje odpravili, ga je bilo pa lažje uspavati. Tudi, ko prosimo informacije o oddanih psih in muckih (vem, da osebnih podatkov ne smejo dajati) le-teh ni, da o preverbi domov sploh ne govorim. Nemogoče je dobiti kakšno fotografijo iz novega doma, čeprav imam ogromno izkušenj s pomočjo pri oddaji psov in so skrbniki pripravljeni pošiljati fotografije svojih posvojenčkov, kar lahko vidite tudi na naši fb strani," pripoveduje tudi Mojca Gričar iz društva AniMa.

Po nekaterih navedbah pa naj bi se posluževali celo laboratorijskih poskusov na živalih in krutih tehnik za usmrtitev. "Namesto evtanazije, da prihranijo denar, naj bi živalim čez gobčke in nos lepili lepilni trak. Slišala sem celo za primere, da so se enemu od veterinarjev živali zbujale sredi operacij," še pripoveduje naša bralka, a dokazov za to nima.

Zaradi vseh domnevnih nepravilnosti, ki naj bi se v zavetišču dogajale, je podala tudi prijavo na policijo. Da so jo prejeli in zadevo zdaj preiskujejo, so nam potrdili tudi na mariborski policiji.

V mariborskem zavetišču naj bi se dogajale nepravilnosti, ki pa jih na Snagi zavračajo. (Foto: Bralka )

Snaga: Gre za izmišljotine in neresnice

Žalosti nas dejstvo, da nas želi nekdo tako očrniti v javnosti, pa odgovarjajo na Snagi, ki se ji koncesija za upravljanje z zavetiščem izteče konec prihodnjega leta. "Že leta 2012, ko smo prevzemali zavetišče v upravljanje, smo bili soočeni z nezadovoljstvom zainteresirane javnosti (društev za zaščito živali), ki je organizirala celo več protestov tako pred zavetiščem kot v mestu Maribor. Skozi leta smo dokazali, da zavetišče upravljamo strokovno, odgovorno in v korist živali, katero postavljamo na prvo mesto. Upravljanju zavetišča, ki posluje s precejšnjo izgubo (leto 2016 smo zaključili z izgubo v višini več kot 100.000 €), posvečamo veliko skrb, izgubo krijemo iz drugih (komunalnih) dejavnosti, ki podjetju prinašajo dobiček (tržne dejavnosti), zato nas tovrstna natolcevanja še toliko bolj prizadenejo. Sploh zato, ker je dokazljivo, da gre za izmišljotine in neresnice," so zapisali.

Kot pravijo, živali evtanazirajo zgolj v primeru bolezni ali takšnih poškodb, ki povzročajo živali trpljenje. "Navedeno dokazujejo tudi objave psov, ki so na voljo za posvojitev. Pri vsaki živali, ki čaka na svoje nove lastnike v zavetišču, je namreč objavljen tudi datum sprejema v zavetišče. Nekateri psi so pri nas že več let. Tudi pri mačkah je politika enaka. V letu 2016 smo evtanazirali nekaj mačk, ki so imele potrjeno mikrosporijo, vendar zgolj iz razloga prenosa te nalezljive bolezni na druge mačke in pse v zavetišču, pa še to v obdobju, ko smo imeli zavetišče polno do zadnjega kotička. Zdravih živali ne evtanaziramo, saj je to v nasprotju z našim prepričanjem, da vsaka žival najde svoj novi dom, če ima dovolj časa, da ga išče."

Na očitke, da živali ubijajo nehumano, odgovarjajo, da so navedbe povsem izmišljene in jih v celoti zavračajo. "Naše delovanje je podvrženo strogemu rednemu nadzoru s strani Urada za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in v katerih nikoli ni bilo ugotovljenih hujših nepravilnosti. V kolikor smo primorani kakšno žival evtanazirati iz veterinarskih razlogov (neozdravljiva poškodba, bolezen …), naredimo to na predpisan, human način, ki ga izvajajo v vseh slovenskih registriran veterinarskih ambulantah."

1.6.2017 so v zavetišču našteli 18 psov. (Foto: Bralka )

Da tega v zavetišču zagotovo ne delajo, je prepričan tudi prostovoljec, ki je v zavetišču delal tri leta, ne želi pa biti imenovan. "Ne samo, da je to naravnost barbarsko, ampak so tudi vse evtanazije močno nadzirane s strani veterinarske inšpekcije. Osebno poznam oskrbnike v zavetišču, ki bi rajši prej izgubili službo, kot pa tolerirali takšen način evtanazije," je povedal. Kot pravi, v času, ko je bil on tam, v zavetišču niso evtanazirali niti ene živali po 30 dneh karantene, čeprav bi jo po zakonu lahko.

Pred kratkim so dobili že petega vodjo zavetišča

Res pa je, priznavajo, da so imeli nekaj smole z vodstvom. "V aprilu leta 2016 nas je zapustila dolgoletna vodja zavetišča, ki se je odpravila novim izzivom naproti. Zaradi tega smo iskali novega vodjo, ki pa se v poskusnem času ni izkazal in ni izpolnil visokih pričakovanj in kriterijev, ki jih postavljamo za opravljanje dela na delovnem mestu vodja zavetišča. Z njim smo sodelovanje prekinili po dveh mesecih, ko smo dobili novega odgovornega in strokovnega vodjo, ki je z nami še danes," so konec aprila pojasnili na Snagi.

A od takrat do danes se je spremenilo tudi to, saj je novi vodja zavetišča – že peti, odkar je skrb za zapuščene mačke in pse leta 2012 prevzela Snaga – pred kratkim postal veterinarski tehnik Saša Kebrič, ki je v azilu zaposlen več kot dve leti. Prek razpisa pa so za polovični delovni čas iskali veterinarja. "Prejeli smo sedem prijav in smo v fazi njihovega preučevanja," so še povedali. V tem času za živali skrbi veterinarska bolnica Maribor, s katero ima zavetišče sklenjeno obvezno pogodbo o 24-urni oskrbi živali.

Leto 2016 so zaključili z izgubo v višini več kot 100.000 evrov

Vsaka žival, ki jo sprejmejo v zavetišče, ima svojo kartoteko, o njej vodijo evidenco, kot to predpisuje Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. "Tudi evidence so podvržene nadzoru in večjih odstopanj v vsem času, v katerem upravljamo z zavetiščem, ni bilo ugotovljenih," so še dodali.

Lani so novim lastnikom oddali 119 psov in 102 mački. Posvojnina je praksa, ki jo poznajo vsa slovenska zavetišča, odgovarjajo na očitke glede financiranja. Za mačko znaša 42,70, za psa pa 54,90 evra. "Občine, s katerimi sodelujemo, so dolžne plačevati prvih 30 dni bivanja živali v zavetišču. Po preteku tega roka nam zakon dopušča živali evtanazirati, česar v mariborskem zavetišču ne počnemo, ampak damo vsaki živali priložnost, da najde nov dom. Tako imamo v zavetišču pse, ki so pri nas tudi že pet let in več."

V zvezi z nepravilnostmi pri oskrbi in ravnanju z najdenimi živalmi na območju PU Maribor smo prejeli anonimno prijavo. Ko bodo policisti s policijsko preiskavo potrdili razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, bodo (takšna ovadba se obravnava kot pisna ovadba kaznivega dejanja) na pristojno Okrožno državno tožilstvo podali zaključni dokument (kazensko ovadbo po devetem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe po desetem odstavku 148. člena ZKP). Podrobnejših informacij o policijskih postopkih v zvezi z anonimno prijavo zaradi interesa preiskave še ne moremo podati. PU Maribor

Po njihovih navedbah je Mestna občina Maribor lani za sofinanciranje obvezne gospodarske javne službe oskrbe zapuščenih živali plačala 23.743 evrov, skupaj so od občin, s katerimi sodelujejo, prejeli 95.851 evrov. "Stroški, ki so povezani z zavetiščem (veterinarska oskrba in zdravila, stroški dela, materialni stroški, obratovalni stroški, stroški vzdrževanja), so lani znašali 238.753 evrov, kar pomeni, da je zavetišče pridelalo izgubo. Posvojnine so prihodek zavetišča, s katerim si delno pokrijemo stroške veterinarske oskrbe živali, saj je v zakonskih aktih zapisano, kako mora biti žival oskrbljena, da je lahko posvojena (čipiranje, psice sterilizirane, mačke sterilizirane, mački kastrirani, mačke cepljene proti kužnim boleznim, psi še proti steklini). Če bi vse te posege lastnik opravil v kakšni zunanji veterinarski ambulanti, bi strošek zagotovo presegel 100 evrov pri mačkah in skoraj 200 evrov pri psih. Tako posvojnina ne pomeni čistega prihodka zavetišča, ampak gre za pokrivanje nastalih stroškov. Kot je razvidno iz leta 2016 nastalih prihodkov in stroškov, se slednji s prihodki nikakor ne pokrijejo."

Sporen odnos in kršenje pravilnika?

Kapacitete zavetišča so sicer 34 namestitvenih mest za mačke in 54 za pse. Trenutno imajo v zavetišču 67 mačk in 23 psov. Ker je sezona mačjih mladičev v polnem razmahu, je zavetišče konec junija na svoji spletni strani objavilo obvestilo, da začasno ustavlja sprejem mačk. Odtlej naj bi se dogajalo, da je zavetišče neodzivno, sprejem živali, pa tudi sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk zavračajo (oz. se nanje čaka zelo dolgo), odnos zaposlenih pa naj bi bil skrajno neprimeren.

"Na naše društvo se obračajo najditelji zapuščenih mačjih mladičev, ki jih v zavetišču zavračajo, ne da bi poiskali alternativno namestitev in ne da bi se z najditelji poskusili dogovoriti za začasno namestitev. Zavetišče torej vsakodnevno krši Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki zavetiščem nalaga, da sprejemajo zapuščene živali oziroma najdejo zanje alternativno namestitev, če ta v zavetišču iz objektivnih razlogov ni mogoča. Poleg tega v zavetišču pogosto zahtevajo, da občani sami opravljajo odlov živali, da jih sploh pridejo iskat. Dva takšna primera smo prijavili inšpekciji, saj ne društva ne občani odlova živali ne smejo opravljati," so pojasnili v društvu AniMa, kjer so mariborski UVHVVR na nevzdržne razmere v zavetišču opozorili že lani, ko sta dva najditelja mačjih mladičev poklicala v zavetišče, kjer so jima dejali, da muckov ne bodo sprejeli, razen če jih pripeljeta na evtanazijo.

Direktor območnega urada Maribor Igor Vojtič je društvu AniMa takrat odgovoril, da so zadeve preverili in dejansko ugotovili, da je prišlo do neprimerne komunikacije zaposlenih s strankami oz. člani društva. Obljubil je, da bo zavetišče oskrbovalce poskušalo strokovno izobraziti za primerno komunikacijo.

Letos se v društvu AniMa poskušajo organizirati kar se da mimo zavetišča, saj pravijo, da so bili skoraj vsi poskusi in prošnje za pomoč v preteklosti neuspešni. "Prostovoljci društva se sicer trudimo pomagati po svojih najboljših močeh tako z osveščanjem, kot tudi z delom na terenu, a žal nalog zavetišča ne želimo in ne moremo prevzemati," so še navedli.

Na Snagi odgovarjajo, da se vsako poletje srečujejo s povečanim številom sprejetih mačk. "Trenutno imamo v zavetišču 67 mačk, s čimer krepko presegamo uradno prostorsko razpoložljivost. Začasno ustavljen sprejem traja običajno kakšen mesec, da mačji mladiči toliko odrastejo in jih lahko veterinarsko oskrbimo in da lahko zapustijo zavetišče (dobijo nove domove). Začasno ustavljen sprejem je preventivni ukrep, s katerim želimo preprečiti širjenje različnih nalezljivih bolezni (lani smo se soočali z mikrosporijo)." Dejstvo je, še pravijo, da potrebe presegajo kapacitete zavetišča, vendar očitek, da ravnamo nečloveško, ne drži. "Držimo se protokola in sprejemamo vse mačke, ki so bolne ali poškodovane."

Preverili smo tudi, kakšna je situacija v drugih slovenskih zavetiščih, koliko živali letno oddajo in za kakšno ceno. Vsa zavetišča trdijo, da evtanazije zdravih živali ne prakticirajo, pa čeprav jo naš zakon po 30 dneh dovoljuje. Več o tem pa v naslednjem članku!