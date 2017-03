Zavod za gozdove: Problem niso tekači, ampak vozniki motorjev in štirikolesnikov

Na burno debato, ki se je razvila zaradi pobude o prepovedi nočnega teka, kolesarjenja in vožnje z motorji v gozdovih, se je odzval tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Dejali so, da predlog zakonske spremembe, s katero bi omejili nočno gibanje v gozdovih z namenom preprečitve vznemirjanja divjadi, ni nastal na pobudo ZGS. Pojasnjujejo, kaj se v gozdovih ponoči pri prekomernem vznemirjanju živali dejansko dogaja.

"Pri slednjem gre v bistvu za to, da se preplašene živali bistveno več gibajo in posledično med drugim zaradi dodatnih potreb po energiji (kar je najbolj očitno pozimi) popasejo več gozdnega mladje, s čemer se onemogoča razvoj in obstoj gozdov. Dejstvo je, da imamo zaradi preštevilčne parkljaste divjadi težave s pomlajevanjem gozdov in njihovim pretiranim razvojem v enovrstne, predvsem bukove, sestoje. Če se temu procesu z različnimi ukrepi (povečan odstrel, razni gozdarski ukrepi in konec koncev tudi ustrezen mir v prezimovališčih divjadi) ne zoperstavimo, bodo ti gozdovi začeli izgubljati svojo vrednost, vitalnost in stabilnost," so opozorili.

Največji problem v gozdovih predstavljajo štirikolesniki, motorji in motorne sani, opozarjajo na ZGS. (Foto: iStock)

Poudarili so tudi, da tak režim nikakor ni umesten in potreben za vse gozdove. A razmislek o zagotavljanju bolj striktnega spoštovanja sedanje zakonodaje, ki prepoveduje vožnjo v naravnem okolju, je vendarle potreben. "Med najbolj kritičnimi so tu motorne sani, motorji in štirikolesniki, katerih uporabniki živali ponoči in podnevi ne samo vznemirjajo, pač pa z njimi pogosto tudi trčijo, jim razdirajo gnezda in zavetišča (npr. ruševcu kot ogroženi vrsti) in podobno. ZGS je s partnerji v okviru raznih projektov, še posebej v okviru projekta SUPORT (financiran s strani Norveškega sklada), s spremljanjem motenj ugotovil, da je dnevni maksimum prometa z motornimi sanmi in motorji med eno in peto uro zjutraj. To ne vznemirja samo gozdnih prebivalcev, pač pa tudi pogosto povsem nemočne ljudi, ki živijo ob teh gozdovih," pravijo.

Posnetke takšnih voženj si na spletu ogleda vsak, dodajajo na ZGS. Kljub temu je kršitelje zelo težko kaznovati in izslediti, tudi kazni so nizke. "Dogaja se celo, da tudi zaradi nizkih kazni tovrstni »rekreativci« iz sosednjih držav (pogosto tudi v organizaciji »domačinov«) to organizirano počnejo na Pohorju in drugod, ker so kazni in ukrepi zoper njih drugje precej drugačne," še dodaja Andrej Breznikar z Zavoda za gozdove.