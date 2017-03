Zbiratelj iz Anglije za naš zvonček odštel kar 850 evrov

Že prvi dnevi marca so postregli z nadpovprečno visokimi temperaturami in toliko zvončki, da so se v botaničnem vrtu odločili kar za Festival zvončkov. Tisti, ki svojih naravnih nimajo, so zanje pripravljeni plačati ogromno. Letos so najdražjega prodali zbiratelju v Anglijo. Stal je kar 725 funtov oz. 850 evrov.