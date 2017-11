Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc išče naslednika Tomaža Glažarja

Tomaž Glažar je odstopil z mesta vodje generalnega direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko, je potrdila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in dodala, da je Glažarjev odstop sprejela. Glažar je trenutno na dopustu, Kolar Celarčeva pa kandidata, ki bo prevzel vodenje direktorata, še nima.

Po besedah ministrice je Glažar odstopil z mesta generalnega direktorja direktorata hkrati, ko je odstopil tudi z mesta predsednika sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Takrat se je namreč nanj vsul plaz kritik, ker svet UKC ni odločal o odgovornosti vodstva za stanje na področju otroške kardiologije.

Ministrica je tudi napovedala, kako bo ukrepala glede vodstva UKC in kdaj bo sprejela odločitve o obstoju Andraža Kopača na čelu UKC Ljubljana. Dotaknila se je tudi nekaterih drugih kadrovskih potez, ki so pred njo, denimo glede članov sanacijskega odbora.

Višina sredstev za sanacijo nižja, kot so predvidevali

Glede sanacije bolnišnic je dejala, da je vseh 15 bolnišnic, ki imajo akumuliran minus iz preteklih let, oddalo vloge za sanacijo. Je pa višina sredstev, ki bodo potrebne za sanacijo, nekoliko nižja, kot so sprva predvidevali.

Ministrica Kolar Celarčeva kandidata, ki bo prevzel vodenje direktorata, še nima. (Foto: POP TV)

Odzvala se je tudi na to, da ni dovolj zbranih podpisov za referendum o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Uradnega obvestila o tem, da pobudnikom ni uspelo zbrati potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma sicer Kolar Celarčeva še nima. Je pa ponovila, da je ministrstvo v noveli zapisalo samo tisto, kar sta se vlada in koalicija zavezali v koalicijskem sporazumu, da bo ohranila in nadgradila javno zdravstvo, da bo naredila vse, da čim bolj loči javno in zasebno, da bo uvedla transparenten način podeljevanja koncesij v skladu z zakonodajo in evropskimi načeli. Tudi računsko sodišče je priporočilo ureditev področje podeljevanja koncesij, je dodala.

"To smo tudi naredili. Zaradi tega bom vesela, da bo lahko zakon objavljen in da začnemo tudi opravljati vse potrebne operativne aktivnosti, da pristopimo k realizaciji," je dejala.