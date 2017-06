Zdravstvena ministrica zaradi razmer na pediatriji pozvala k odstopu

Ministrica krivi vodstvo UKC Ljubljana, da ni uredilo razmer na pediatriji. (Foto: Damjan Žibert)

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je zaradi razmer na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana znova opozorila, da vodstvo UKC Ljubljana ni dovolj naredilo, da bi uredilo razmere. Kot je dejala, ministrstvo skupaj s stroko in ZZZS intenzivno pripravlja rešitev glede kardiologije na pediatrični kliniki. In sicer iščejo rešitev, da bi tisti del programa, ki je ves čas delal dobro - tako strokovno kot tudi na ravni osebnih odnosov - ohranili. Za zdravljenje otrok v programu, kjer so se odnosi popolnoma porušili, pa bodo iskali druge rešitve, med drugim je možnost, da bi otroke pošiljali na zdravljenje v tujino, je dejala na novinarski konferenci po današnji seji vlade.

Po njenih besedah je še preuranjeno govoriti, kateri del programa bodo obdržali v Ljubljani in kateri del ne. "S stroko intenzivno pripravljamo rešitve. Pričakujem, da bomo sporazum in rešitve našli roku v 10 dni," je pojasnila in dodala, da bo pred tem o rešitvi obvestila starše otrok.

Prav tako je dejala, da zaradi upada ugleda in po danes prejetem pismu vodstva UKC Ljubljana poziva k odstopu strokovno direktorico ljubljanskega kliničnega centra Marijo Pfeifer in generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača. S tem bosta naredila prvi korak k ureditvi razmer na pediatrični kliniki, je še prepričana ministrica.