Zdravstveni inšpektorat pri uvoženih delih človeških teles v UKC Maribor ni ugotovil okužb

Zdravstveni inšpektorat po uvedbi inšpekcijskega nadzora nad primerom uvoza delov človeških teles za raziskovalne namene v Slovenijo pri nobenem od 55 anatomskih preparatov ni našel virusov. So pa opozorili na odsotnost predpisov, saj trenutne zakonodaje na tem področju po njihovi oceni ni moč smiselno uporabiti, poroča spletni Večer.

Zdravstveni inšpektorat je med inšpekcijskim nadzorom preveril podatke o zdravstvenem stanju darovalcev, del teh podatkov pa so pridobili tudi s pomočjo rezultatov seroloških raziskav, na nobenem od preparatov pa niso odkrili okužb z virusom hiv, kot tudi ne z virusoma hepatitisa B in C. Na inšpektoratu so ugotovili, da tudi nihče izmed darovalcev, katerih dele telesa so uporabili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, ni umrl zaradi nalezljive bolezni, kot so MRSA, bakterija E. coli ali salmonela.

Inšpektorat je preveril način pridobivanja in rokovanja z anatomskimi preparati, ki so javnost vznemirili po tistem, ko je ameriški preiskovalni zvezni urad FBI pod drobnogled vzel nekatera ameriška podjetja in ko se je izkazalo, da so dele trupel za znanstvene namene pridobivali in uporabljali tudi v mariborskem UKC. Predvsem domnevne okužbe anatomskih preparatov v ZDA naj bi bile povod za zvezno preiskavo, zdravstveni inšpektorat pa se je v UKC seznanil z vso razpoložljivo dokumentacijo o pridobitvi, uporabi in končnem uničenju anatomskih preparatov.

zdravstveni inšpektorat v UKC Maribor ni ugotovil nepravilnosti. (Foto: POP TV)

Preverili so tudi plačila ...

Ker tako kot darovanje organov za namen presaditve tudi darovanje telesa ali delov telesa za potrebe medicinskega izobraževanja in znanstvenih raziskav temelji na načelih prostovoljnosti, neplačanosti in altruizma in zato za odvzete dele telesa ni dopustno dati oziroma prejeti nobenega plačila niti druge premoženjske ali nepremoženjske koristi, to pa se nanaša tudi na nadaljnjo uporabo oziroma distribucijo anatomskih preparatov, je inšpektorat preveril tudi plačila.

"Iz računov, izstavljenih s strani MedCure in Science Care, ki sta UKC Maribor dobavila anatomske preparate za izvedbo kirurških delavnic, je razvidno, da gre le za kritje manipulativnih stroškov, ki zajemajo ustrezno pripravo in hranjenje anatomskih preparatov ter transportne stroške," so pojasnili na inšpektoratu.

Na zdravstvenem inšpektoratu so ugotovili tudi, da je področje uporabe anatomskih preparatov v Sloveniji podnormirano, saj da ni posebnega predpisa, ki bi celovito urejal to področje, zato bodo zaradi občutljivosti tematike in nepogrešljive vrednosti kirurških delavnic pri izobraževanju zdravnikov ministrstvu za zdravje predlagali sprejem posebnega predpisa, ki bi samostojno in v celoti uredil področje uporabe anatomskih preparatov, še poroča Večer.

Mediji so sicer poročali, da so med letoma 2012 in 2014 v Slovenijo uvozili 39 zamrznjenih človeških glav, uvoznik pa je bil UKC Maribor. Anatomske preparate so potrebovali za izobraževanje specialistov otorinolaringologov. Pri uvozu tujih teles ne vidijo nič spornega, zeleno luč je po poročanju medijev dala komisija za medicinsko etiko. Da ameriško podjetje preiskuje FBI, jih v UKC ne skrbi, saj so dobili pisno zagotovilo, da so darovalci izpolnili ustrezne izjave.