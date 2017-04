Zdravstveni timi, ki bodo skrajševali čakalne dobe, bodo odslej nagrajeni

Vlada je na današnji seji potrdila predlog posebnega projekta, katerega cilj je skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, so sporočili prek družbenega omrežja Twitter. Ocenjena vrednost projekta ministrstva za zdravje, vključenega v parafiran sporazum z zdravniškim sindikatom Fides, je 36 milijonov evrov.

Izvajalci programa so javni zdravstveni zavodi, tako na primarni kot sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki so na različne načine vključeni v skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Vlada je potrdila nov projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu. (Foto: Thinkstock)

V posebnem vladnem projektu, ki se začenja z aprilom in bo predvidoma trajal eno leto, so zapisani kriteriji in merila za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu in je vključen v nedavno parafiran sporazum vlade z zdravniškim sindikatom Fides.

Kriteriji in merila obsegajo nagrajevanje tako dela preko normativov dela kot tudi nagrajevanje posameznih aktivnosti in doseženih rezultatov za skrajševanje čakalnih dob. Nagrajeni bodo celotni zdravstveni timi, ki bodo vključeni v izvajanje posameznih aktivnosti projekta in bo za njih to pomenilo povečan obseg dela. Nagrajevanje bo trimesečno in glede na rezultate analize izpolnjevanja kriterijev in meril.

Poleg 36 milijonov proračunskih sredstev bodo po zagotovilu ministrstva za zdravje letos namenili tudi 25 milijonov evrov za dodatne storitve, s katerimi želijo skrajšati čakalne dobe na najbolj perečih področjih.