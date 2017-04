Zdravstveni zavodi zadovoljni s predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti

V združenju podpirajo rešitve, ki jih prinaša novela zakona o zdravstveni dejavnosti. (Foto: Damjan Žibert)

Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so sporočili, da so zadovoljni z vladnim predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Direktor združenja zdravstvenih zavodov Metod Mezek je v današnjem sporočilu za javnost zapisal, da nasprotujejo "takšnim politikam koncendentov, ko se koncesije za izvajanje programa podeljujejo na način, da se program, s katerim so uporabniki zadovoljni, odvzame javnim zdravstvenim zavodom in se ga podeli koncesionarju".

"Prav je, da zakon izrecno določa, da se koncesija lahko podeli, če javni zdravstveni zavod ne zagotavlja izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določeno z mrežo javne zdravstvene službe, oz. če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti dostopnosti zdravstvenih storitev, ki jo določa mreža javne zdravstvene službe," je izpostavil.

V združenju zato podpirajo rešitve v aktualnem predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Mezek je ob tem spomnil na po njegovi oceni neselektivno podeljevanje koncesij v zadnjih dveh desetletjih, "ki je pripeljalo do pojavov posameznih koncesijskih ambulant oz. dejavnosti, ki so se širile povsem nesistemsko in stihijsko".

"Tudi v združenju ves čas poudarjamo, da mora biti razlog za podelitev koncesije predvsem javni interes, ki izvira iz javne mreže opravljanja zdravstvenih storitev, in ne želja ali zahteva posameznega zdravstvenega delavca, kot se je doslej pogosto dogajalo," je opozoril in se zavzel za ukinitev možnosti statusnega preoblikovanja koncesionarja.

V združenju so izpostavili tudi aktualnost področja sklepanja podjemnih pogodb. Kot je zapisal Mezek, podpirajo zakonski predlog v delu, "ko javnemu zdravstvenemu zavodu dopušča sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava ne samo s fizičnimi osebami, ampak tudi s pravnimi osebami". Po njegovem mnenju bi morali zdravstveni zavodi dobiti več avtonomije in pristojnosti ter tudi večjo osebno odgovornost vodstev.

V zvezi z aktualnim predlogom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa so v združenju zdravstvenih zavodov zapisali, da v zakonskem predlogu podpirajo "ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo javne, pravičnejše dajatve".

Vlada je sicer prejšnji teden potrdila predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja področje podeljevanja koncesij, opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter ureja področje oglaševanja zdravstvenih storitev.