Zdravstveno ministrstvo zapuščata obe državni sekretarki, prihaja pa Dušan Keber

Ministrstvo za zdravje zapuščata obe državni sekretarki. Nina Pirnat bo z majem začela delati na ZZZS, Sandra Tušar pa z aprilom v Splošni bolnišnici Izola. Kdo ju bo nadomestil, na ministrstvu še ne razkrivajo. Prihaja pa na ministrstvo Dušan Keber, ki bo svetoval ministrici Milojki Kolar Celarc.

Tušarjeva ministrstvo zapušča, ker želi delovno mesto bližje kraju bivanja, so navedli na ministrstvu za zdravje. Kot državna sekretarka je na ministrstvu za zdravje začela z delom avgusta 2015, v tem času pa se je njena družina preselila na Obalo.

"Funkcija državne sekretarke je odgovorna, naporna, a prinaša tudi številna zadovoljstva. Verjamem, da bodo na ministrstvu z dobrim delom nadaljevali in v prihodnje bom pri tem z veseljem sodelovala na področju skrajševanja čakalnih dob in kakovosti," je navedla Tušarjeva. Dodala je, da so izkušnje, ki jih je pridobila na ministrstvu kot državna sekretarka, neprecenljive in ji bodo gotovo pomagale tudi pri nadaljnjem delu. Kot kirurginja bo s 3. aprilom nadaljevala z delom v izolski bolnišnici, prej je delala v jeseniški bolnišnici.

Pirnatova, ki je državna sekretarka od začetka tega mandata ministrice za zdravje, na ministrstvo pa je prišla v času ministrovanja Alenke Trop Skaza, pa je povedala, da odhaja z ministrstva iz osebnih razlogov. Z začetkom maja bo začela delati na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). "Že lani sem razmišljala o odhodu, a je bila nato sprožena interpelacija ministrice in sem menila, da v takem trenutku ne morem oditi," je še navedla.

Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber, v času katerega je nastala bela knjiga, danes pa je predsednik Rdečega križa Slovenije, pa bo po pogodbi svetoval ministrici Kolar Celarčevi. "Ministrica me je pred tednom dni povabila, da sodelujem v zadnji fazi pri zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju," je za Delo povedal Keber.