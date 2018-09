Že 35 let pri nas, a še vedno na robu našega razumevanja

Že 35 let je pri nas ustaljeno gibanje Hare Krišna. V Ljubljani imajo tudi svoj tempelj, a so na ulici še vedno kdaj deležni začudenih pogledov. Pripadniki Hare Krišne se tako še vedno kdaj znajdejo na robu razumevanja, tudi zato, ker so tako njihova oblačila kot jezik, v katerem pojejo in ponavljajo svojo mantro, tako zelo tuja od naših.