FOTO: Že 57. leto zapored s tradicionalnim skokom čez kožo v rudarski stan sprejeli 49 novincev

V Premogovniku Velenje je del rudarske tradicije tudi vsakoletni sprejem novincev v rudarski stan, imenovan skok čez kožo. Letošnjega, že 57. po vrsti, se je na velenjskem mestnem stadionu udeležilo 49 novincev. Letos častni skok pripada dolgoletnemu dirigentu in častnemu članu Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje Ivanu Marinu.

Častni skok je skočil dirigent Ivan Marin. (Foto: Damjan Žibert)

V Premogovniku Velenje vsakoletni običaj sprejemanja novincev v rudarski stan ohranjajo vse od leta 1961, ko je šolanje končala prva generacija današnje rudarske šole.

Doslej so v rudarski stan sprejeli 3701 novinca, med njimi so bili dijaki rudarske, strojne in elektro smeri, v zadnjih letih v rudarski stan sprejemajo tudi inženirje rudarstva in geotehnologije.

Praznično obarvana sobota se je sicer danes v Velenju začela z budnicami Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Ob 17. uri so se na Titovem trgu v središču Velenja zbrali uniformirani rudarji, od koder so ob 17.30 pod vodstvom komandanta parade Matjaža Koželja krenili proti stadionu, kjer se je ob 18. uri začela slavnostna prireditev, 57. skok čez kožo. Po prireditvi bo že tradicionalno družabno srečanje zaposlenih in upokojencev skupine Premogovnik Velenje.