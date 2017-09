Že diši po kostanju. Kaj pa cene?

Oktober je pred vrati in z njim sezona pečenega kostanja. Na ljubljanskih ulicah bomo za merico jesenske poslastice odšteli od 2 do 3,5 evre. Če se vam za par kostanjev to zdi zasoljeno, so razlog cene najema prostora. Kar 13 tisoč evrov bo za tri mesece in pol odštel kostanjar na eni od lokacij v Ljubljani.