VIDEO: Že tretji dan zapored napeto v Piranskem zalivu, tudi tokrat zaradi školjčišča

Tudi danes sta dva hrvaška školjkarja skušala razširiti sporno školjčišče.

"Tudi danes dopoldne so okoli 11.30 ure slovenski policisti ob izvajanju nadzora v slovenskem morju na območju školjčišča opazili, da sta dva hrvaška državljana na manjšem plovilu s slovenskimi registrskimi oznakami začeli razširjati školjčišče, v bližini pa je bilo tudi plovilo hrvaške policije," so sporočili s policije.

Slovenski policisti so tudi tokrat osebama in hrvaškim policistom izrekli opozorilo, da se nahajajo v slovenskem morju. O dogajanju so obvestili tudi pristojni okoljski inšpektorat.

Incident se je zaključil okoli 13.30 ure, ko sta hrvaška državljana zapustila slovensko morje.

Medtem ko se premierja Miro Cerar in Andrej Plenković še vedno pregovarjata, kdo naj kam pride in o čem naj govorita, zunanji minister Karl Erjavec zaradi incidentov južnim sosedom sploh ne bo pošiljal diplomatske protestne note. "Ni nobene potrebe, da preko diplomatske pošte opozarjamo na to, kaj se dogaja v Piranskem zalivu, ker sem prepričan, da ti dogodki niso naključni," je dejal Erjavec.