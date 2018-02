Zeleni čaj: do tri skodelice na dan

Kaj pa je tisto, kar je v sadnih čajih "koristno"? Vitaminov je v sadnih čajih zelo malo, pojasnjuje za nocojšnji 24UR Inšpektor dr. Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo, so pa v njih koristne snovi "barvila flavanoidi, fenolne spojine ...".

Kaj pa zeleni čaj? Vsebuje tein, ki deluje poživljajoče kot denimo kava, a se iz čaja – za razliko od kave – ne sprošča takoj, ampak počasi in na daljši rok, zato tudi učinkuje poživljajoče dlje časa kot kava. Čajevec je ena najbolj preučevanih rastlin, obstajajo številne študije o blagodejnem učinkovanju na telo. Strokovnjaki zato priporočajo pitje zelenega čaja, ne zaradi samega kofeina, ampak drugih snovi, recimo tistih, ki so v skupini fenolnih spojin, ki "močno ščitijo črevo pred takojšnjimi delovanji metabolitov iz hrane; znano je, da je tam, kjer pijejo veliko zelenega čaja, manj razvoja raka na debelem črevesu," pojasnjuje dr. Štrukelj. A pozor – zeleni čaj seveda ni primeren za otroke. In tudi odrasli naj ga ne popijejo več kot tri, največ štiri skodelice na dan.

Ekipa 24UR Inšpektor pa je preverjala tudi, kaj vsebujejo sadni čaji. Ugotovila je, da je v več sadnih čajih, sadežev, ki jih obljubljajo imena in slike na embalažah, zgolj za vzorec. So pa v mnogih dodane arome, v nekaterih naravne, v večini pa umetne oziroma "naravno identične arome".