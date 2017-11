Zeleni Ljubljani lovoriko odnesel španski Bilbao

Ljubljana se je na natečaju Akademije za urbanizem za nagrado Urbanism Awards 2018 uvrstila med tri finaliste v kategoriji evropsko mesto leta. Poleg slovenske prestolnice sta bila med finalisti še Dunaj in Bilbao. Zmagalo je špansko mesto, slovesna podelitev pa je bila včeraj v Londonu.

Bilbao, nekdaj zaspano industrijsko mesto, je zdaj najboljše v Evropi. (Foto: iStockphoto)

Ljubljana osvajala z zelenimi atributi, žirijo pa je najbolj prepričal celostni razvoj španskega mesta

Strokovnjaki so vsa mesta obiskali, jih ocenili in točkovali. Pri slovenski prestolnici so poudarili zeleno okolje, kateremu posveča veliko pozornosti, ter okolju prijazno vizijo razvoja mesta. Posebej pa so izpostavili umik motornega prometa iz mestnega središča, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Ljubljano so ocenjevalci označili za okolju prijazno prestolnico. (Foto: iStock)

Španski Bilbao pa je ocenjevalce najbolj prepričal s svojim tri desetletja dolgim celostnim razvojem v evropsko arhitekturno, družbeno in kulturno prestolnico.

"Bilbao je odličen primer nekdanjega sivega industrijskega mesta, ki se je v treh desetetletjih transformiral tako arhitekturno, ekonomsko, kot tudi družbeno in kulturno," je povedal David Rudlin, predsednik Akademije za urbanizem.

15 finalnih mest v petih različnih kategorijah

Nagrade podeljuje Akademija za urbanizem, avtonomna, politično neodvisna organizacija, ki promovira izjemna mesta. Sestavlja jo več kot 500 strokovnjakov z različnih področij, ki vsako leto izberejo 15 finalnih mest v petih različnih kategorijah.

Eden od treh favoritov je bil tudi Dunaj. (Foto: iStock)

Poleg kategorije evropsko mesto leta lovorike podelijo še najboljšemu evropskemu kraju, javnemu prostoru, ulici in soseski.

Urbanism Awards je platforma za prepoznavanje najboljših, najbolj trajnostnih ali najbolj izboljšanih urbanih okolij v Evropi. V letošnjem letu so se osredotočili na razvoj mest po letu 1945 in na njihovo preobrazbo v tem času.

Strokovna komisija je ocenjevala zagotavljanje visoke kakovosti življenja na večjih področjih, med drugim na področju vodenja in upravljanja mesta, trajnostnega razvoja ter kakovosti življenja meščank in meščanov.